Писатель Сальников рассказал о своих "Петровых в гриппе" на экране

В прокат выходит экранизация романа Алексея Сальникова "Петровы в гриппе и вокруг него", впервые опубликованного пять лет назад в журнале "Волга". Фильм по книге снял Кирилл Серебренников. Картину представили на прошедшем кинофестивале в Каннах: интерес к ней был велик, отзывы - противоречивы. К выходу "Петровых в гриппе" в прокат вышло специальное издание книги Сальникова с новой кинематографической обложкой. Уральский писатель, отмеченный не одной литературной премией, пообщался онлайн из своего Екатеринбурга с читателями, собравшимися в петербургском книжном магазине "Буквоед". Вопросов оказалось немало.

Алексей Сальников: Я лишь написал книгу - а всю работу делала масса людей, все держалось на энтузиазме Кирилла Серебренникова. Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Изменилась ваша жизнь после экранизации романа?

Алексей Сальников: Изменилась. И сейчас, хотя эпидемия еще не закончилась, все равно постоянно куда-то приглашают. Теперь я поеду в "путешествие" - тур, приуроченный к выходу фильма.

Фильм не испортил вашу книгу?

Алексей Сальников: Не испортил. Это разные языки. Кино и литература дополняют друг друга. Какие-то вещи не передать средствами кино, и наоборот. В финале, когда заканчивается история Петровых, на самом пике начинается история Снегурочки - казалось бы, куда дальше, больнее? Появляется новый оттенок, и это делает фильм очень теплым и светлым.

А что вы ощутили, когда узнали, что фильм по вашей книге попал на Каннский фестиваль?

Алексей Сальников: Порадовался за съемочную группу, хорошо, что у них это получилось. Я лишь написал книгу - а всю работу делала масса людей, все держалось на энтузиазме Кирилла Серебренникова.

Разве вы не автор сценария?

Алексей Сальников: Я только автор первоисточника. С режиссером мы говорили о некоторых вещах. Где найти аутентичных советских детей, чтобы снять в кино? Мне в детстве, помню, мыли голову хозяйственным мылом. И оказалось - если проявить сноровку, одеть их, подстричь так же, то современные дети будут похожи на прежних.

Надо ли непременно прочитать вашу книгу перед тем, как смотреть кино?

Алексей Сальников: В любой последовательности можно. Фильм самодостаточный, во многих моментах просто чарующий. Но и шокирующих моментов хватает. Если у вас слабые нервы, нужно подготовить себя к тому, что это сложное киноповествование, требующее определенного восприятия.

Вашу книгу называют спорной, мнения разные. Как вы относитесь к этому?

Алексей Сальников: Может, людям непонятно, что происходит в произведении? Так я, например, тоже недавно обнаружил, что не понимаю финала советского фильма "Приключения Буратино". В конце герои куда-то уходят, в киноэкран. В какой горизонт? Светлое будущее?

Люди могут выражать свое мнение в Сети, могут высказаться. Это раньше нужно было специальное образование, соответствующая репутация, чтобы тебя услышали. А сегодня масса мнений создает нечто среднеарифметическое. Хотя каждый остается при своем мнении, как правило.

А что сейчас пишете?

Алексей Сальников: Городское фэнтези. Долго нахожусь на финальном этапе - слегка приболел, оклемывался.

Пьесы не пишете? Ваших Петровых ставят же театры...

Алексей Сальников: Задумки были, но как-то не сложилось. Пишу рассказы и с профессиональной безответственностью размещаю их там и сям. В работе над спектаклями по "Петровым" я не участвовал. Приходил на готовенькое, радовался.

Посоветуете что-нибудь начинающим писателям?

Алексей Сальников: Начинающих писателей не бывает. Человек написал что-то, бац - и он уже писатель. Надо дописывать быстрее и пытаться разместить где-то. Иначе можно потратить жизнь на написание романа - и не узнаешь, понравился он людям или нет. Если есть идеи - надо реализовывать.

Что читаете?

Алексей Сальников: Мне подарили замечательную книгу - воспоминания и переписка Антона и Александра Чеховых. Они писали друг другу довольно откровенно, не стесняясь в выражениях... А возвращаться могу время от времени к Зощенко, к Ильфу и Петрову.

А какие киноновинки вас впечатлили?

Алексей Сальников: Тут я не всегда эстет. Мне понравился боевик "Безумный Макс: Дорога ярости". Смотрим с женой сериалы - "Шифр" на Первом канале. Удивительный сериал сняли на Урале, в Златоусте - "Выжившие".