Правительство утвердило план развития конкуренции

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, которое утверждает Национальный план развития конкуренции в стране на 2021-2025 годы.

Обеспечить его реализацию необходимо будет руководителям профильных органов власти. Им поручено каждый квартал направлять в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России информации о ходе выполнения документа.

ФАС же отвечает за мониторинг и контроль исполнения плана.

Органам госвласти регионов, согласно распоряжению, рекомендовано до начала следующего года утвердить свои планы мероприятий по содействию конкуренции. Среди задач также - до начала 2025 года нужно будет принять меры для увеличения числа нестационарных торговых объектов. А до начала 2026-го - обеспечить приватизацию имущества, находящегося в собственности регионов, но которое не используется для реализации функции органов власти. Другая задача (со сроком до начала 2024 года) касается доступа широкого круга организаций к дополнительному образованию детей.

Схожие задачи поставлены и перед органами местного самоуправления.

Кроме того, и регионам, и местным властям к 2026 году нужно будет создать реестры мест захоронений на кладбищах, а также разместить их на порталах государственных и муниципальных услуг.