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08.09.2021,  
10:00
Текст:  Алексей Брусилов

Редкая модификация БМП-1 замечена в Киргизии

На вооружении общевойсковых соединений киргизской армии продолжают находиться образцы техники, ранее эксплуатировавшиеся в составе Ограниченного контингента советских войск в Афганистане.
Фото: Министерство обороны Кыргызской Республики Фото: Министерство обороны Кыргызской Республики
Фото: Министерство обороны Кыргызской Республики

Так, на недавнем параде, посвященном 30-й годовщине независимости республики, были замечены очень редкие БМП-1 модификации "Д".

Эти машины стали направлять в Афганистан в 1982 году, в них конструкторы учли опыт первых лет эксплуатации боевых машин пехоты в данной горячей точке, например недостаточную живучесть.

Недостаток попытались ликвидировать навешиванием на борта дополнительных бронированных экранов, прикрывавших ходовую часть и корпус. Такое новшество повысило защищенность от огня стрелкового оружия и осколков боеприпасов. При этом у мотострелков, находящихся в десантном отделении, сохранилась возможность применения личного оружия. Также под местами механика-водителя и командира было усилено днище.

В результате "копейка", имевшая массу 12600 кг, стала весить 14000 кг и утратила возможность вплавь форсировать водные преграды.

Фото: Hoangprs5 / wikipedia.org
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Поскольку мощность двигателя осталась прежней, - 300 л.с. - несколько ухудшились характеристики подвижности. Так, максимальная скорость с 65 км/ч упала до 60 км/ч.

Вооружение не было изменено, это не оправдавшая себя в горных условиях 73-мм пушка 2А28 "Гром", один 7,62-мм пулемет ПКТ и комплекс управляемого противотанкового вооружения 9К11М с ракетами 9М14М "Малютка". Что интересно, в армии Киргизии, судя по фотографиям, эти ПТУР также остаются в эксплуатации.

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