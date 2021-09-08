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08.09.2021 11:08
Рубрика: Экономика

"Аэроэкспресс" изменит график движения поездов в Шереметьево 11 и 12 сентября

Текст: Ирина Огилько

В выходные дни 11 и 12 сентября изменится график движения поездов "Аэроэкспресс" до аэропорта Шереметьево и обратно. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
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Изменения связаны с проведением плановых работ на железной дороге. Часть рейсов будет отменена. Добраться в аэропорт можно на экспресс-автобусах от станции метро "Ховрино". Так, 11 сентября, аэроэкспрессы с Белорусского вокзала в аэропорт будут курсировать по стандартному расписанию до 21.05 включительно. Остальные рейсы - в 21.35, 22.05, 22.35 и 23.35 - отменены. Поезд в 23.05 отправится по расписанию.

Из аэропорта аэроэкспрессы будут отправляться по привычному графику до 20.17 включительно. Рейс в 21.47 отправится раньше на 7 минут - в 21.40. Аэроэкспрессы отправлением из аэропорта в 20.47, 21.17, 22.17, 22.47, 23.17 и 23.47 отменены.

12 сентября, напротив, отменены ранние рейсы - в 5.35, 6.05 и 6.35 с Белорусского вокзала и в 5.47, 6.17 и 7.17 из аэропорта. Остальные рейсы 12 сентября будут осуществляться в соответствии с графиком.

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