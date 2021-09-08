Собянин: Технически Москва готова к проведению выборов

Столица с технической точки зрения подготовлена к проведению выборов, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Как отметил градоначальник, выборы в России проходят почти ежегодно - в местное самоуправление, в городскую или федеральную думу, мэра, президента. "С точки зрения технологии голосования город готов", - сказал Собянин в интервью "Комсомольской правде". Он напомнил, что на избирательных участках создана система видеонаблюдения. Остаются действующими масочный режим и соблюдение социальной дистанции, создано две системы для голосования избирателей. "Те, кто не хотят рисковать, могут записаться на систему электронного голосования и проголосовать, сидя у себя на даче или в квартире, - рассказал мэр. - Мы апробировали электронное голосование в предыдущих выборах в городскую думу. Желающих ее обрушить и хакнуть, как говорят специалисты, больше, чем достаточно. Мы постоянно отбиваем атаки на систему, но предыдущие выборы показали, что она устойчива ко всем попыткам проникновения. Она защищена с точки зрения и тайны голосования, и контроля жестче, чем обычная система голосования". По его мнению, электронное голосование позволит увеличить явку избирателей на выборах, ведь оно может быть особенно востребовано среди молодых людей, которые привыкли проводить большинство времени в интернете.

Напомним, что голосование на выборах в Госдуму и на региональных выборах различных уровней пройдет в течение трех дней - с 17 по 19 сентября.