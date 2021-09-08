Толстой проверил ход ремонта в здании нового МФЦ в Марьино

Столичный район Марьино получит собственный просторный многофункциональный центр. Помещение, в которое переедет будущий МФЦ, посетил вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Вместе с представителями управы района он проверил, как продвигается ремонт объекта.

"Радует, что здесь все делается по московскому стандарту и современному типовому проекту. Это будет здорово. Жителям такого большого района как Марьино собственный МФЦ действительно необходим. Тем более, он находится в шаговой доступности от метро. Прекрасное решение", - прокомментировал Петр Толстой.

Уже несколько лет горожане, живущие в Марьино - одном из самых густонаселенных районов Москвы, - вынуждены обращаться в центр Госуслуг района Люблино, Он расположен на Совхозной улице, 41. Многим пенсионерам и родителям с детьми совсем неудобно добираться в соседний район. Кроме того, из-за большого скопления посетителей в МФЦ страдают и люблинцы.

Помещение для Центра госуслуг Марьино нашли в четырехэтажном развлекательном центре "Фэнтази-Парк", расположенном по адресу Люблинская улица, 100. Построенное в 2008 году здание находится в шаговой доступности сразу от двух станций метро - "Братиславская" и "Марьино". Ремонт здесь в самом разгаре. Предстоит провести не только косметические работы, но и перепланировку. Также запланирован монтаж инженерных систем - вентиляции и пожарной сигнализации.

Основные работы планируют завершить к концу 2021 года. Особое внимание подрядчик уделит доступности МФЦ для маломобильных граждан. Петр Толстой отметил, что новое помещение должно соответствовать всем высокотехнологичным стандартам, которые используют в учреждениях Москвы.