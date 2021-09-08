Тульский губернатор назвал Зиничева "надежным боевым товарищем"

Глава Тульской области Алексей Дюмин прокомментировал гибель руководителя МЧС Евгения Зиничева.

"Евгения Николаевича я знал как надежного боевого товарища, талантливого руководителя, преданного своему делу профессионала. Всю свою жизнь он посвятил служению Отечеству и погиб как герой, спасая жизнь человека, выполняя долг офицера. Светлая память о Евгении Николаевиче навсегда останется в наших сердцах", - цитирует губернатора пресс-служба правительства Тульской области.

Напомним, глава МЧС погиб 8 сентября на учениях в Норильске. Генерал пытался спасти упавшего в воду телеоператора.