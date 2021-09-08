Всемирный конгресс Международного совета по детской книге пройдет в Москве

Всемирный конгресс Международного совета по детской книге (IBBY) пройдет с 10 по 13 сентября в Москве. Впервые за все время существования Российской национальной секции IBBY, то есть с 1968 года, подобный конгресс соберется у нас. Проведение этого большого книжного события легло на плечи Российской государственной детской библиотеки в партнерстве с Ассоциацией "Растим читателя". Накануне открытия конгресса мы расспросили о его программе и задачах директора РГДБ Марию Веденяпину.

Специалисты со всего мира будут обсуждать, как привлечь к чтению неугомонных юных читателей. Фото: Михаил Синицын

Всемирный конгресс из-за пандемии задержался на год - и до последнего момента решалось, состоится ли и в какой форме...

Мария Веденяпина: Мы все-таки будем работать в гибридном формате. Среди тех, кто приедет, - Барт Муйарт из Бельгии, Роже Мелло из Бразилии, Зора Гаени из Ирана, Мемпо Джардинелли из Аргентины, ряд членов Исполкома IBBY. Не сможет прилететь президент IBBY Чжан Минчжоу - Китай пока закрыт. Но в рамках конгресса во второй раз будет присуждаться премия IBBY-iRead, учрежденная китайской стороной, церемонию вручения мы будем транслировать на Китай.

Общения на конгрессе будет достаточно: здесь 8 секций, более 200 докладов специалистыов из 52 стран.

Мария Веденяпина: Возможность задавать вопросы, присутствие модератора - живая работа очень важна. Второй момент - языки. На пленарных заседаниях их будет пять. Русский, английский, испанский, китайский и арабский. Китаю, например, есть что сказать: они активно всех слушают и вбирают все лучшее, что сейчас "производится" в детской литературе.

А потом удешевляют в десять раз и издают массовым тиражом...

Мария Веденяпина: ..."Массовый тираж" - это ключевое. Таких тиражей нет ни в Европе, ни в Америке, ни у нас. Здесь не то чтобы большая, но проблема есть. Без государственной сверхподдержки тиражи детских книг невозможны.

Где будет проходить конгресс?

Мария Веденяпина: Открывается он в Музее Пушкина на Пречистенке 10 сентября. Следующие два дня - в РГДБ. Здесь же мы передадим эстафету Малайзии, где пройдет следующий конгресс.

В чем цель конгресса IBBY?

Мария Веденяпина: Международный совет по детской книге был создан теми, кто действительно жил детской литературой, изучал проблемы, которые надо или не надо ставить в детских книжках. Конгресс - это вопросы и детской психологии, и социологии, комплекс всех проблем, которые отражаются в детской книге.

Но здесь не будет ярмарки, праздника для детей и родителей?

Мария Веденяпина: Он для того, чтобы ощутить пульс детской литературы в разных странах. Кто чем болеет, какие симптомы, чему у кого поучиться. Почему так бились за конгресс? Потому что хотелось показать, что у нас с детской литературой пусть не суперотлично, но все-таки очень неплохо. Издательство "Росмэн" подготовило каталог 30 наших издателей, занятых интересными детскими проектами. Вместе с IBBY мы сделали спецвыпуск журнала Bookbird, посвященный российской детской литературе.

Задача таких конгрессов, видимо, и в том, чтобы напомнить: детская литература и книгоиздание нуждаются в гораздо большем внимании?

Мария Веденяпина: У меня на этот счет есть некоторый пессимизм, но я стараюсь его преодолевать. Этим действительно надо заниматься, надо вкладывать средства в издательства, в молодых авторов, переводчиков, критиков. Надо вкладываться - если мы хотим, чтобы литература становилась богаче и интересней. Если хотим, чтобы она помогала воспитывать детей гораздо более человечных и гуманных.