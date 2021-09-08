АО "Восточный Порт" готово наращивать сотрудничество с Японией и Индией

На площадках VI Восточного экономического форума обсуждали перспективы сотрудничества российского и иностранного бизнеса, в том числе в бизнес-диалогах "Россия - Япония" и "Россия - Индия". В качестве спикера там приняла участие директор по портовым и железнодорожным проектам ОАО "УГМК", единоличного исполнительного органа АО "Восточный Порт", Ирина Ольховская.

Так, в ходе бизнес-диалога "Россия-Япония" представители деловых кругов обсуждали перспективы развития экономических связей между двумя странами и самые успешные кейсы двусторонних отношений. Одним из них можно считать АО "Восточный Порт".

- За период 2010-2020 годов общий объем поставок российской угольной продукции в Японию составил 62 миллиона тонн. Это серьезная, хорошая цифра. И неуклонно, из года в год, мы растем. Мы рассматриваем наших японских партнеров как потребителей угля, так и производителей оборудования - как стратегических партнеров, - рассказала Ирина Ольховская.

Благодаря сотрудничеству портовиков с японскими производителями современного судопогрузочного оборудования Marubeni и Mitsui во многом удалось в кратчайшие сроки реализовать крупнейший на Дальнем Востоке частный инвестиционный проект по строительству Третьей очереди специализированного угольного комплекса. Завершение этого проекта позволило увечить портовые мощности АО "Восточный Порт" в два раза - до 55 миллионов тонн в год.

- Мы очень признательны японским коллегам за такое качественное, эффективное взаимодействие. Мы надеемся в будущем видеть рост грузооборота и укрепление экономических связей между нашими странами, - подвела итог топ-менеджер ОАО "УГМК".

Запуск Третьей очереди состоялся в рамках V ВЭФ, в сентябре 2019 года. Первым оттуда был отгружен балкер MIN SHENG с 80 тысячами тонн высококачественного российского угля в адрес крупнейшей металлургической компании Индии - JSW Steel Ltd.

Через месяц ОАО "УГМК" продемонстрировало в действии новый проект Третьей очереди для делегации глав крупнейших металлургических компаний Индии, которые высоко оценили техническую оснащенность терминала крупнейшего российского стивидора.

Зарубежных гостей заинтересовали уникальные конкурентные преимущества АО "Восточный Порт": многоступенчатая магнитная очистка угля от металлизированных примесей, быстрая загрузка крупнотоннажных судов, включая работу в условиях низких температур, высокотехнологичная выгрузочная и складская техника, лучший уровень промышленной экологии среди угольных портов России. Благодаря этим преимуществам грузовладельцы получают гарантированно высокий уровень качества погрузочно-разгрузочных работ, что является основным условием поставки российского угля в адрес металлургических заводов Индии.

По словам Ирины Ольховской в ходе бизнес-диалога "Россия-Индия", руководство "Уральской горно-металлургической компании" с большим воодушевлением наблюдает за уникальной по масштабам и срокам реализации программой развития металлургической и сталелитейной отраслей Индии.

- Конечно, мы возлагаем большие надежды на существенные объемы поставки высококачественных углей компании "Кузбассразрезуголь" (КРУ) для индийских потребителей, - УГМК имеет большой успешный опыт сотрудничества с Индией, - добавила Ирина Владимировна. - На данный момент "Восточный Порт" занимает практически треть угольных объемов, которые экспортируются из России в Индию - 2,8 миллиона тонн. Для нас это очень перспективный и интересный рынок.

По мнению Ольховской, решающую роль в увеличении грузооборота угля с Индией играет полномасштабная реализация железнодорожного проекта Восточный полигон, подразумевающего развитие БАМа, Транссибирской магистрали. Этого ждут угольная и портовая отрасли, готовые к дополнительным объемам.

Справка

АО "Восточный Порт", расположенное в поселке Врангель Приморского края, - крупнейший в России специализированный терминал с высокотехнологичной перевалкой угля. Стивидор обеспечивает экспортную перевалку угля различных российских производителей. Грузооборот терминала в 2020 году составил 26,85 миллионов тонн угольной продукции.

Пресс-релиз предоставлен АО "Восточный Порт"