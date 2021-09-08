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08.09.2021 10:58

АО "Восточный Порт" поможет ученым в изучении тюленей

Текст: Вадим Иванский
АО "Восточный Порт" окажет финансовую и организационную поддержку проектам приморских ученых, направленным на изучение и сохранение среды обитания прибрежных и морских экосистем в заливе Петра Великого. Как сообщает пресс-служба компании, соответствующее соглашение было подписано на полях VI Восточного экономического форума. Подписи под документом поставили управляющий директор АО "Восточный Порт" Вадим Байбак и исполняющая обязанности директора ФГБУН "Национальный научный центр морской биологии им. А.В. Жирмунского" ДВО РАН Инесса Дюйзен.
Фото: Пресс-служба АО "Восточный Порт" Фото: Пресс-служба АО "Восточный Порт"
Фото: Пресс-служба АО "Восточный Порт"

Портовики помогут научному центру в приобретении специального оборудования. Во-первых, мобильного модуля для ластоногих млекопитающих, где ученые смогут содержать взрослых особей с детенышами в период их появления на свет и вскармливания, а также проводить реабилитацию особей, пострадавших от антропогенного воздействия. Во-вторых, автономной системы видео-аудио регистрации жизнедеятельности морских млекопитающих в естественной среде. Кроме того, компания будет содействовать в организации экспедиций по изучению группировки тюленя-ларги, обитающей в заливе Петра Великого.

- Мы рады оказать помощь в изучении и сохранении популяции такого интересного вида тюленя, как ларга. Уверены, что нам удастся более детально изучить его среду обитания, что позволит сохранить этот вид, - отметила после подписания соглашения почетный гость церемонии, директор по портовым и железнодорожным проектам ОАО "УГМК" Ирина Ольховская.

Национальный научный центр морской биологи, в свою очередь, готов оказывать методологическую и информационную поддержку образовательных экологических программ, которые реализует стивидор.

Компания регулярно проводит акции и мероприятия, общая цель которых - сохранение окружающей среды. За последние несколько лет по заказу предприятия были выращены и выпущены в водоемы Приморья десятки миллионов мальков рыб, особей гребешка и трепанга, ростков ламинарии. Для АО "Восточный Порт" и жителей микрорайона Врангель доброй традицией стал "Экомарафон" - просветительский проект, в рамках которого проводятся образовательные лекции для молодежи, организуются экологические туры и конкурсы, высаживаются деревья, проводятся субботники по очистке морского побережья и дна от мусора. В этом году "Экомарафон" проводится уже в седьмой раз.

В компании подчеркивают, что экологическая безопасность при перевалке угля, забота об окружающей среде и жителях - главный приоритет в работе АО "Восточный Порт". Три года назад было подписано пятистороннее соглашение с администрацией Приморья, Минтрансом РФ, Росприроднадзором и Росморпортом, по которому компания реализует План природоохранных мероприятий для минимизации воздействия на окружающую среду. Документ лег в основу уникальной комплексной экологической программы АО "Восточный Порт", куда стивидор уже инвестировал порядка шести миллиардов рублей.

Справка

АО "Восточный Порт", расположенный в Приморье, в поселке Врангель, - крупнейший в России специализированный терминал с высокотехнологичной перевалкой угля. Стивидорное предприятие обеспечивает экспортную перевалку угля различных российских производителей. Грузооборот терминала в 2020 году составил 26,85 миллионов тонн угольной продукции.

Пресс-релиз предоставлен АО "Восточный Порт"

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