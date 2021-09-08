Новости

В ПФР разъяснили, как количество детей влияет на срок выхода на пенсию 08:38
После взрыва в Ногинске под завалами нашли двоих детей 08:12
Погода в Москве: дождь и не выше плюс 17 08:10
СК и прокуратура начали проверку после взрыва в доме в Ногинске 08:00
Названа причина взрыва в доме в Подмосковье 07:52
Смолов признан лучшим игроком матча Россия - Мальта 07:49
В Подмосковье прогремел взрыв в жилом доме 07:44
Иностранцы смогут прилетать во Владивосток по электронной визе 07:42
Эксперт объяснил, в каких случаях не стоит гасить ипотеку раньше срока 07:34
Циклон принесет на Камчатку снег и заморозки 07:34
Названа официальная причина смерти актера Майкла Кеннета Уильямса 07:27
Раскрыты детали гибели 41-летнего американского комика Тревора Мура 07:14
СМИ: На "Яндекс" совершена крупнейшая DDoS-атака в истории Рунета 07:12
В Японии продлят режим ЧС из-за коронавируса 07:10
Вышел русский трейлер новой "Семейки Аддамс" 07:02
Посольство РФ: Россияне не пострадали при землетрясении в Мексике 06:59
Умерла актриса Лидия Норок 06:56
Центр "Вектор": Штамм "дельта плюс" не получил распространения в России 06:41
Посольство РФ проверит информацию о россиянах после землетрясения в Мексике 05:53
На побережье острова Беринга выбросило 13-метрового кита 05:44
В Забайкалье завершили расследование дела об убийстве начальника УФСИН 05:21
В Бразилии задержали бывшего помощника Трампа 05:20
В Индонезии не менее 40 человек погибли при пожаре в тюрьме 05:12
США выразили обеспокоенность назначениями в правительстве Афганистана 04:35
Инфекционист: Нарушение обоняния при COVID сохраняется в среднем 8 дней 03:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Саяно-Шушенская ГЭС начала принимать туристов
Саяно-Шушенская ГЭС начала принимать туристов
Верховный суд разъяснил, когда можно безнаказанно уезжать с места ДТП
Верховный суд разъяснил, когда можно безнаказанно уезжать с места ДТП
Задайте вопрос председателю ЦИК Элле Памфиловой
Задайте вопрос председателю ЦИК Элле Памфиловой
08.09.2021 07:42
Рубрика: Экономика

Иностранцы смогут прилетать во Владивосток по электронной визе

Текст: Анна Бондаренко

Международный аэропорт Владивосток включен в перечень пунктов пропуска для въезда в Россию по электронной визе. Как сообщает пресс-служба авиапредприятия, соответствующее распоряжение правительства РФ подписано 3 сентября.

Фото: iStock
"РГ" публикует закон, облегчающий иностранцам въезд на Дальний Восток

С 2021 года электронная виза стала самостоятельной категорией визы наравне с дипломатической, служебной, транзитной, обыкновенной и визой временно проживающего лица в РФ. Иностранные туристы смогут прилететь в главный аэропорт Приморья, предварительно оформив визу на специально созданном сайте МИД или с помощью мобильного приложения.

Визу можно будет оформить на одно посещение России, срок которого не превышает 16 суток. Упрощенным порядком могут воспользоваться граждане 52 стран, среди которых Индия, КНР, КНДР, Мексика, Сингапур, Япония, Саудовская Аравия, Турция и другие.

Напомним, упрощенный визовый режим в Свободном порту Владивосток стал действовать в августе 2017 года. Иностранные туристы могли прибыть на Дальний Восток по электронной визе через аэропорты, морские и железнодорожные пункты пропуска, оформив визу по интернету.

Сейчас, помимо Владивостока, в список воздушных дальневосточных пунктов пропуска, где будет действовать электронная виза, вошли аэропорты Читы, Южно-Сахалинска. Кроме того, появился раздел с речными пунктами пропуска. В их число вошел Хабаровск.

В регионах Экономика Туризм Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток

Главное сегодня

После взрыва в Ногинске под завалами нашли двоих детей
Центр "Вектор": Штамм "дельта плюс" не получил распространения в России
ПФР: Ошибки в документах могут быть причиной некорректно начисленной пенсии
Собянин: Новых ограничений из-за COVID-19 в Москве не планируется
В Минфине РФ рассказали, куда пойдут $18 млрд от МВФ
Как изменится жизнь россиян в сентябре. Главные законы
Зачем владельцы трехкомнатных квартир переделывают их в студии