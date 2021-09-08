Иностранцы смогут прилетать во Владивосток по электронной визе

Международный аэропорт Владивосток включен в перечень пунктов пропуска для въезда в Россию по электронной визе. Как сообщает пресс-служба авиапредприятия, соответствующее распоряжение правительства РФ подписано 3 сентября.

С 2021 года электронная виза стала самостоятельной категорией визы наравне с дипломатической, служебной, транзитной, обыкновенной и визой временно проживающего лица в РФ. Иностранные туристы смогут прилететь в главный аэропорт Приморья, предварительно оформив визу на специально созданном сайте МИД или с помощью мобильного приложения.

Визу можно будет оформить на одно посещение России, срок которого не превышает 16 суток. Упрощенным порядком могут воспользоваться граждане 52 стран, среди которых Индия, КНР, КНДР, Мексика, Сингапур, Япония, Саудовская Аравия, Турция и другие.

Напомним, упрощенный визовый режим в Свободном порту Владивосток стал действовать в августе 2017 года. Иностранные туристы могли прибыть на Дальний Восток по электронной визе через аэропорты, морские и железнодорожные пункты пропуска, оформив визу по интернету.

Сейчас, помимо Владивостока, в список воздушных дальневосточных пунктов пропуска, где будет действовать электронная виза, вошли аэропорты Читы, Южно-Сахалинска. Кроме того, появился раздел с речными пунктами пропуска. В их число вошел Хабаровск.