Из детского дома на Сахалине сбежали двое воспитанников

Два 15-летних подростка сбежали из детского дома в селе Троицком Сахалинской области. Дети самовольно ушли с территории воспитательного учреждения в субботу вечером и до сих пор не вернулись.

"Проводится проверка по факту безвестного отсутствия несовершеннолетних", - сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Уточняется, что оба мальчика худощавые, среднего роста (165-170 сантиметров), с темными волосами. У одного зеленые глаза, он был одет в футболку темно-серого цвета и красные спортивные штаны. Другой кареглазый, на момент пропажи был в черных спортивных штанах и синей олимпийке с капюшоном.

Людей, которым что-либо известно о местонахождении подростков, просят позвонить в следственный отдел по телефону (42-441) 4-02-52.