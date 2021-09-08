Курильское озеро, куда упал Ми-8, открыли для туристов

Туристам разрешили посещать Курильское озеро в Южно-Камчатском заказнике.

"На кордоне завершены следственные действия, связанные с крушением вертолета. Экскурсии в мир медведей, нерки и вулканов возобновятся 9 сентября", - сообщает пресс-служба Кроноцкого заповедника.

Запрет на посещение озера вводили после катастрофы Ми-8. 12 августа воздушное судно с 16 людьми на борту упало в озеро. Погибли восемь человек. Винтокрылую машину со дна подняли с помощью понтонной конструкции. Накануне следователи изъяли бортовой самописец и передали его в МАК для расшифровки.