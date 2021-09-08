Новости

Сборная России возглавила рейтинг Всемирной организации пляжного футбола 11:43
Причиной взрыва в Ногинске мог стать включенный для обогрева газ 11:42
На Курилах начались военные учения с применением танков и артиллерии 11:40
На жилье для ветеранов направят 1,6 млрд рублей 11:34
Алла Пугачева попрощалась с умершим в хосписе Борисом Красновым 11:19
Латвия отказала Беларуси в правовой помощи по уголовному делу о геноциде 11:17
В МИД РФ озабочены отсутствием прогресса в сотрудничестве МАГАТЭ и Ирана 11:09
В Москве появится беспилотное такси 11:00
Умерла певица Дина Эрмлер 10:58
В Екатеринбурге пострадал жилец квартиры, где произошел взрыв газа 10:57
Видео: Из пострадавшего от взрыва дома в Ногинске спасли кота 10:53
В МИД РФ сообщили о работе над обеспечением безопасности журналистов 10:50
Мишонова: Жизни пострадавших в Ногинске детей ничего не угрожает 10:39
В Японии подросток впервые умер от COVID-19 10:39
Видеотрансляция: Спасательные работы на месте взрыва газа в Ногинске 10:35
Эпицентр взрыва в Ногинске мог находиться в квартире многодетной семьи 10:31
Правительство выделило 2 млрд рублей на библиотеки и детские театры 10:28
В Екатеринбурге эвакуировали жильцов дома, где произошел взрыв газа 10:21
Всем пострадавшим при взрыве газа в Ногинске окажут необходимую помощь 10:21
Минздрав: Из-за взрыва в Ногинске двум детям потребовалась медпомощь 10:02
Один из пострадавших при взрыве в Ногинске находится в реанимации 10:01
Жителей дома в Ногинске, пострадавшего от взрыва газа, разместят в детском саду 09:48
МЧС: Под завалами в Ногинске могут находиться 2 человека 09:46
Пользователи Telegram пожаловались на сбои в работе мессенджера 09:40
Первый Т-90М с "загоризонтным зрением" испытают на учениях 09:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Верховный суд разъяснил, когда можно безнаказанно уезжать с места ДТП
Верховный суд разъяснил, когда можно безнаказанно уезжать с места ДТП
Три шедевра от Михаила Пиотровского: В Эрмитаже - лучшие картины и скульптуры мира
Три шедевра от Михаила Пиотровского: В Эрмитаже - лучшие картины и скульптуры мира
Задайте вопрос председателю ЦИК Элле Памфиловой
Задайте вопрос председателю ЦИК Элле Памфиловой
08.09.2021 11:40
Рубрика: Власть

На Курилах начались военные учения с применением танков и артиллерии

Текст: Александр Степанов

На Курильских островах стартовали военные учения, в которых задействовано более 500 военнослужащих, танки и артиллерия. Как сообщили в Восточном военном округе, в ходе маневров будет задействовано около 50 единиц боевой и специальной техники.

Фото: Vitalykuzmin.net
Первый Т-90М с "загоризонтным зрением" испытают на учениях

На учениях беспилотники проведут разведку местности, после чего по целям нанесут удар расчеты самоходных артиллерийских установок. Целями самоходок станут надводные цели, имитирующие малые десантные корабли условного противника. Затем танки Т-72Б и расчеты самоходок "Гиацинт" выполнят боевые стрельбы по мишеням, имитирующим живую силу и легкобронированную технику условного противника.

В регионах Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область Курильские острова

Главное сегодня

Видеотрансляция: Спасательные работы на месте взрыва газа в Ногинске
Центр "Вектор": Штамм "дельта плюс" не получил распространения в России
СМИ: CША помогли деньгами Киеву в операции против 33 россиян в Беларуси
ПФР: Ошибки в документах могут быть причиной некорректно начисленной пенсии
СМИ: На "Яндекс" совершена крупнейшая DDoS-атака в истории Рунета
ЦИК представил систему защиты от двойного голосования
Суд приравнял к задержанию долгую беседу человека с полицией