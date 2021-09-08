На Курилах начались военные учения с применением танков и артиллерии

На Курильских островах стартовали военные учения, в которых задействовано более 500 военнослужащих, танки и артиллерия. Как сообщили в Восточном военном округе, в ходе маневров будет задействовано около 50 единиц боевой и специальной техники.

На учениях беспилотники проведут разведку местности, после чего по целям нанесут удар расчеты самоходных артиллерийских установок. Целями самоходок станут надводные цели, имитирующие малые десантные корабли условного противника. Затем танки Т-72Б и расчеты самоходок "Гиацинт" выполнят боевые стрельбы по мишеням, имитирующим живую силу и легкобронированную технику условного противника.