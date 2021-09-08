На побережье острова Беринга выбросило 13-метрового кита

Сотрудники Командорского заповедника нашли 13-метровую тушу горбатого кита, выброшенную на берег острова Беринга, сообщается на официальной страничке резервата в Instagram.

В ближайшее время ученые постараются выяснить причину гибели животного, для этого они уже взяли образцы тканей.

Впрочем, на Командорских островах выброшенные волнами на берег мертвые киты не такая уж редкость, их находят почти каждый год. В основном морские исполины погибают или умирают в силу возраста.

Справка "РГ"

Горбатый кит занесен в Международную Красную книгу и Красную книгу России. Всего в мире насчитывается 60 тысяч особей, в северных водах Тихого океана обитают 25 тысяч.

Средняя масса горбатого кита - 30 тонн. Средняя длина тела взрослой особи - около 14 метров.