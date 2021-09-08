На Сахалине нашли сбежавших воспитанников детдома

Двух 15-летних подростков, которые 4 сентября сбежали из детского дома в селе Троицком Сахалинской области, нашли. Все это время дети находились в одной из квартир в Невельске, сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.

"Мальчиков передали представителям воспитательного учреждения, их жизни и здоровью ничего не угрожает", - говорится на сайте следкома.

Теперь правоохранителям предстоит выяснить причины самовольного ухода несовершеннолетних из детского дома, а также оценить действия лиц, ответственных за их воспитание.