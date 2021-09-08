Школьница из Бурятии не смогла оплатить проезд в трамвае и шла 6 км пешком

Идти пешком почти шесть километров, чтобы добраться домой из школы пришлось четверокласснице из Улан-Удэ. Девочка не смогла оплатить проезд в трамвае, потому что ее электронный проездной не сработал, а наличных денег при себе у школьницы не было.

В интернет-пабликах распространилась видеозапись инцидента. В комментариях сообщалось. Что кондуктор трамвая отказалась позволить девочке проехать бесплатно и высадила из салона на ближайшей остановке. Мама четвероклассницы написала жалобу, указав, что на ее ребенка накричали и "выбросили из салона".

Тем временем в пресс-службе МУП "Управление трамвая" сообщили, что провели служебную проверку, просмотрели запись с камеры видеонаблюдения, установленной в салоне и не нашли подтверждения обвинениям. Как сообщила сама кондуктор, увидев, что карта ребенка оказалась в "стоп-листе", она объяснила, как ее разблокировать и продолжила работать с другими пассажирами. Девочку из трамвая она не "выкидывала", та вышла на остановке сама. Кстати, на кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, что школьница действительно покинула салон самостоятельно. Но что говорила ей кондуктор не слышно.

На предприятии отметили, что все сотрудники знают о том, что высаживать несовершеннолетних из трамвая недопустимо. После случившегося инструктаж для них проведен повторно.

Напомним, в феврале этого года был принят закон о запрете высаживать детей из общественного транспорта, если они едут без сопровождения взрослых.