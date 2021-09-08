СК изъял "черный ящик" Ми-8, рухнувшего в озеро на Камчатке

Следователи изъяли бортовой самописец вертолета Ми-8, который потерпел крушение на Камчатке.

В воскресенье воздушное судно подняли со дна Курильского озера, куда оно упало. Сотрудники СК вместе с криминалистами и представителями Межгосударственного авиационного комитета (МАК) осмотрели вертолет, зафиксировали повреждения, состояние и показания приборов органов управления и навигационного оборудования.

"В ходе осмотра следователи обнаружили и изъяли бортовой самописец с записями внутрикабинных переговоров членов экипажа, личные вещи пострадавших, образцы топлива с расходного бака, по которым назначены судебные химические экспертизы", - сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Бортовой самописец передали в МАК.

Напомним, вертолет Ми-8 с туристами упал в Курильское озеро 12 августа. На борту находились 16 человек, в том числе три члена экипажа. Спастись смогли восемь из них. Винтокрылую машину со дна озера будут поднимать с помощью понтонной конструкции.