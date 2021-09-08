Участники форума "Сообщество" в Хабаровске обсудили национальные проекты и развитие Дальнего Востока

Четвертый региональный форум Общественной палаты РФ в 2021 году вновь собрал в Хабаровске представителей дальневосточных НКО.

Форум "Сообщество", организованный Общественной палатой РФ в Дальневосточном федеральном округе, состоялся 6 и 7 сентября в Хабаровске. На мероприятие зарегистрировалось более 600 человек из 32 регионов России. Дискуссионные площадки форума проходили в Городском дворце культуры.

Эксперты и спикеры "Сообщества" в течение двух дней обсуждали актуальные вопросы, связанные с ключевой темой форума - "Инфраструктурное развитие: обеспечение роста благополучия россиян". Круглые столы и дискуссии были посвящены транспортной доступности Дальнего Востока, финансированию модернизации сферы ЖКХ и кадровому обеспечению коммунальной отрасли, интеграции молодежи в общественно важные задачи и взаимодействию власти, бизнеса и общества по вопросам защиты экологии.

Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Галушка, открывая пленарную сессию "Национальные проекты: сотрудничество общества и власти", рассказал, что координационный совет при Общественной палате РФ по нацпроектам и народосбережению за год работы рассмотрел все нацпроекты, подготовив предложения по их реализации. Доклад Координационного совета лег в основу поручений правительства РФ и президента РФ Владимира Путина, заявлявшего о важности общественного контроля за реализацией нацпроектов.

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев рассказал на пленарном заседании, что в регионе реализуются 11 национальных и 46 региональных проектов. Наибольшее число приходится на социальный блок. В 2021 году на реализацию региональных проектов было выделено 13,2 млрд рублей, из них 9,6 млрд - из федерального бюджета.

Подробнее об основных событиях форума в Хабаровске можно узнать на сайте.

По итогам форумной кампании 2021 года будут подготовлены предложения и тезисы, которые составят основу ежегодного доклада Общественной палаты РФ о состоянии гражданского общества. Итоговый форум "Сообщество" состоится в Москве 2 и 3 ноября - по традиции, в преддверии Дня народного единства.

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