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08.09.2021 11:36
Рубрика: Происшествия

В Бурятии задержали браконьеров за добычу омуля на 800 тыс рублей

Текст: Ольга Коваль

В Республике Бурятия задержали двух местных жителей, выловивших свыше ста особей байкальского омуля - рыбы, которую запрещено добывать не только промысловикам, но и любителям, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления Росгвардии. Сумму ущерба от их незаконной деятельности оценили в 844 тысячи рублей.

Фото: Пресс-служба "Экологической вахты Сахалина"
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Рыбачили мужчины на Байкале в местности Лемасово, где омуль активно нерестится. Поймали их сотрудники сил спецназначения во время патрулирования акватории. У браконьеров изъяли резиновую лодку, 120-метровую рыболовную сеть и 116 хвостов ценной рыбы.

В пресс-службе пояснили, что ущерб при вылове одной особи байкальского омуля превышает 3,5 тысячи рублей, а в период нереста - 7,2 тысячи. За нарушение правил рыболовства предусмотрен штраф до пяти тысяч рублей. Но поскольку мужчины браконьерничали в местах нереста, им грозит уже уголовная ответственность, которая влечет за собой наказание в виде штрафа до 100 тысяч рублей или тюремного заключения на срок до пяти лет.

Напомним, что запрет на вылов байкальского омуля был введен в октябре 2017 года из-за резкого снижения его популяции. Исключение сделано только для подледной рыбалки удочкой.

Эта рыба - эндемик озера Байкал. Весит от четверти до полутора килограммов, длина достигает 30-60 сантиметров.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Бурятия

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