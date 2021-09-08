Вулкан Эбеко засыпал пеплом Северо-Курильск

На вулкане Эбеко, расположенном на курильском острове Парамушир, в среду днем зарегистрировали пепловый выброс, сообщили в пресс-службе сахалинского главка МЧС.

Пепловое облако ветром отнесло на юго-восток от исполина. На его пути находился Северо-Курильск. По сведениям единой диспетчерской службы, в городе наблюдался небольшой пеплопад, и некоторое время ощущался слабый запах сероводорода.

Спасатели заверили, что угрозы для горожан нет.

Справка "РГ"

Вулкан Эбеко (высота 1156 метров) расположен в семи километрах от Северо-Курильска. Он относится к древним затухающим вулканам. Последний раз исполин извергался в 2012 году, затем наступил период затишья, который длился до октября 2016 года.