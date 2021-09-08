В Прикамье мужчина скрыл автомобиль от приставов, поменяв госномера

Житель Прикамья не исполнил свои обязательства по погашению кредита, вследствие чего суд арестовал его автомобиль Suzuki Vitara. Арестованное имущество было оставлено на ответственное хранение должнику, но через некоторое время транспортное средство исчезло из поля зрения судебных приставов.

Как пояснили в пресс-службе ФССП России по Пермскому краю, автомобиль был объявлен в розыск, но на камеры фотофиксации, установленные вдоль дорог, он так и не попал. Оказалось, что должник заменил на арестованном внедорожнике госномера, при этом в органы ГИБДД за перерегистрацией он не обращался.

Судебные приставы обнаружили автомобиль с поддельными номерами на одной из автостоянок, недалеко от места проживания должника. За совершенные противоправные действия ему в настоящий момент грозит как административная, так и уголовная ответственность.