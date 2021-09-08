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08.09.2021 11:34
Рубрика: Происшествия

В Прикамье мужчина скрыл автомобиль от приставов, поменяв госномера

Текст: Алексей Трапезников (Пермь)

Житель Прикамья не исполнил свои обязательства по погашению кредита, вследствие чего суд арестовал его автомобиль Suzuki Vitara. Арестованное имущество было оставлено на ответственное хранение должнику, но через некоторое время транспортное средство исчезло из поля зрения судебных приставов.

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Как пояснили в пресс-службе ФССП России по Пермскому краю, автомобиль был объявлен в розыск, но на камеры фотофиксации, установленные вдоль дорог, он так и не попал. Оказалось, что должник заменил на арестованном внедорожнике госномера, при этом в органы ГИБДД за перерегистрацией он не обращался.

Судебные приставы обнаружили автомобиль с поддельными номерами на одной из автостоянок, недалеко от места проживания должника. За совершенные противоправные действия ему в настоящий момент грозит как административная, так и уголовная ответственность.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край

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