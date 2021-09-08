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08.09.2021 03:00

В Кемерове завершается подготовка к отопительному сезону

Глава города Илья Середюк в своем Instagram сообщил, что в ежедневном режиме идут проверки, как готовы к зиме городские учреждения, предприятия, жилой фонд и коммунальные службы.
Фото: Антон Мелентьев Фото: Антон Мелентьев
Фото: Антон Мелентьев

В зоне особого внимания РЭС и ТЭЦ, котельные, трансформаторные подстанции, водозаборы, канализационные станции и другие инженерные сооружения города, всего их 1378. На большинстве этих объектов профилактические работы уже завершены.

За лето провели испытания на прочность и плотность почти 600 километров тепловых сетей. Выявили 326 дефектов, большинство устранены, на 9 объектах идут работы. Продолжаются ремонты тепловых и водопроводных сетей на улицах Сарыгина, Ноградская, Октябрьском проспекте, бульваре Строителей.

6 теплоснабжающим организациям выданы паспорта готовности к отопительному сезону, еще 3 - на подходе, идут проверки.

Кроме того, продолжается обследование жилого фонда. Паспорта готовности получили 74 из 108 управляющих компаний и ТСЖ. До начала отопительного сезона должны быть предоставлены 3209 паспортов готовности - на каждый многоквартирный дом.

Отопительный сезон начнется в Кемерове, как только среднесуточная температура не будет превышать 8 градусов Цельсия в течение пяти дней.

Материал подготовлен пресс-службой администрации города Кемерово

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