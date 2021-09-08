Житель Красноярска запер участкового врача в квартире и избил

Следственный комитет возбудил против жителя Красноярска уголовное дело о незаконном лишении свободы.

Предъявлено обвинение в заточении врача, прибывшего к пациенту по вызову. Горожанин заключен под стражу. На допросе он дал признательные показания, сообщил сегодня главк СК по Красноярскому краю и Хакасии.

По данным сыщиков, преступление было совершено 9 августа в одной из квартир дома в переулке Вузовский на правобережье Красноярска. Участковый терапевт пришла по вызову к пациентке, осмотрела ее и оказала медицинскую помощь. Когда врач намеревалась покинуть помещение, внук хозяйки квартиры запер входную дверь и нанес терапевту по меньшей мере восемь ударов колюще-режущим предметом по разным частям тела, лишив доктора возможности уйти.