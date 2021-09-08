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08.09.2021 13:33
Рубрика: Происшествия

Житель Красноярска запер участкового врача в квартире и избил

Текст: Дмитрий Машуков

Следственный комитет возбудил против жителя Красноярска уголовное дело о незаконном лишении свободы.

В Саратове пьяный мужчина напал на врача травмпункта

Предъявлено обвинение в заточении врача, прибывшего к пациенту по вызову. Горожанин заключен под стражу. На допросе он дал признательные показания, сообщил сегодня главк СК по Красноярскому краю и Хакасии.

По данным сыщиков, преступление было совершено 9 августа в одной из квартир дома в переулке Вузовский на правобережье Красноярска. Участковый терапевт пришла по вызову к пациентке, осмотрела ее и оказала медицинскую помощь. Когда врач намеревалась покинуть помещение, внук хозяйки квартиры запер входную дверь и нанес терапевту по меньшей мере восемь ударов колюще-режущим предметом по разным частям тела, лишив доктора возможности уйти.

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