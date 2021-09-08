СКФУ и вьетнамская IT-компания создадут систему для безопасного хранения данных

Ученые Северо-Кавказского федерального университета выиграли грант минобрнауки РФ на реализацию совместного научного проекта с международным индустриальным партнером из Вьетнама. До конца текущего года будет создана адаптивная система, позволяющая надежно и безопасно хранить данные.

Конкурсный отбор проводился минобрнауки России в рамках реализации программ двух- и многостороннего научно-технологического взаимодействия с зарубежными странами. Рассматривались совместные проекты с организациями стран Южной и Юго-Восточной Азии, Ближнего и Среднего Востока, направленные на проведение прикладных научных исследований.

Гранта в размере 10 миллионов рублей удостоилась совместная заявка СКФУ с крупной вьетнамской IT-компанией TSP Technology. Свои усилия было решено объединить не случайно. На протяжении нескольких последних лет партнеры активно занимаются совместными научными исследованиями в области обеспечения надежности и безопасности обработки и хранения данных. О результатах своей работы они неоднократно рассказывали на страницах престижных научных изданий. Новый совместный проект, получивший поддержку, направлен на создание в течение четырех месяцев адаптивной системы хранения данных.

В настоящее время для обеспечения главных требований хранения данных - надежности и безопасности - используются отдельные, независимые решения. Ученые по всему миру разрабатывают системы, позволяющие решить сразу обе задачи. Сложность в том, что для этого требуется скрещение разных подходов, а также использование больших ресурсов. Снизить их количество позволяют адаптивные системы хранения данных. Они подстраивают свою работу под текущие технические характеристики и условия системы. Если случается сбой, такая система его самостоятельно обнаруживает и автоматически корректирует свою работу.

Для ее создания математики СКФУ используют механизмы нейронных сетей и машинного обучения. Ученые учли, что постоянная подстройка системы требует сложных вычислительных операций и ресурсов. Эту проблему они решили с помощью применения в закладываемых алгоритмах системы остаточных классов. Она позволят вести вычисления не линейно, а параллельно, разбив на части. Таким образом, предлагаемая система позволит не только обеспечить надежность и безопасность хранения данных, но и минимизировать необходимые ресурсы. Оборудование можно будет использовать гораздо эффективнее. К тому же снизятся издержки на его содержание.

- В нашем университете сильная математическая школа, получившая признание и в России, и за рубежом, - прокомментировал успех ученых ректор СКФУ Дмитрий Беспалов. - Не случайно именно на базе нашего университета при поддержке минобрнауки России создается региональный научно-образовательный математический центр, призванный повысить уровень математического образования на Северном Кавказе. Многие передовые исследования математиков вуза получают грантовую поддержку и вызывают большой интерес за рубежом. Совместный проект с вьетнамским индустриальным партнером позволит ученым выйти на международный уровень и воплотить инновационные разработки в жизнь.

Руководителем проекта является заведующий кафедрой вычислительной математики и кибернетики СКФУ, известный ученый Михаил Бабенко.

Пресс-релиз предоставлен Северо-Кавказским федеральным университетом