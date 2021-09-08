Музей "Дорога жизни" увековечил память капитана, спасшего людей

Экспозиция пополнилась портретом капитана буксира "Орел" Ивана Ерофеева работы художника-мариниста Сергея Макарова. Именно "Орел" под командованием Ерофеева тянул баржу N 752 и сделал все, что мог, для спасения тонущих людей. Удалось спасти более двухсот человек. Как рассказал художник Сергей Макаров, прежде чем взять в руки кисть, он долго изучал исторические материалы, чтобы прочувствовать дух времени и состояние капитана, уже к началу войны имевшего огромный опыт плавания.

Кстати, именно Ерофеев в 1941 году привел в осажденный Ленинград две первые баржи с мукой и зерном с Большой земли. Это случилось за пять суток до гибели "Титаника" с Ладоги. А после трагедии он продолжал перевозку грузов, и впоследствии его стали называть "Непотопляемым капитаном".

Также в музее теперь можно увидеть большой макет баржи N 752 и фотографии тех, кто был на ней в тот роковой рейс.