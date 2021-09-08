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08.09.2021 22:40
Рубрика: Культура

Музей "Дорога жизни" увековечил память капитана, спасшего людей

Текст: Татьяна Тюменева ("Российская газета", Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 206(8557)
К 80-летию начала блокады Ленинграда музей "Дорога жизни", расположенный рядом с легендарным Осиновецким маяком, представил расширенную экспозицию, рассказывающую о самой масштабной трагедии за всю историю перевозок по Ладожскому озеру. В ночь с 16 на 17 сентября 1941 года во время вражеского обстрела и 9-балльного шторма в бурных водах озера-моря затонула баржа N 752. Погибло от 1200 до 1500 человек. Эта трагедия стала основой сюжета фильма "Спасти Ленинград".
Доставка грузов в осажденный Ленинград по льду Ладожского озера во время Великой Отечественной войны. Фото: Рафаил Мазелев/ТАСС Доставка грузов в осажденный Ленинград по льду Ладожского озера во время Великой Отечественной войны. Фото: Рафаил Мазелев/ТАСС
Доставка грузов в осажденный Ленинград по льду Ладожского озера во время Великой Отечественной войны. Фото: Рафаил Мазелев/ТАСС
Фото: Оргкомитет проекта "Блокадные маршруты"
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Экспозиция пополнилась портретом капитана буксира "Орел" Ивана Ерофеева работы художника-мариниста Сергея Макарова. Именно "Орел" под командованием Ерофеева тянул баржу N 752 и сделал все, что мог, для спасения тонущих людей. Удалось спасти более двухсот человек. Как рассказал художник Сергей Макаров, прежде чем взять в руки кисть, он долго изучал исторические материалы, чтобы прочувствовать дух времени и состояние капитана, уже к началу войны имевшего огромный опыт плавания.

Кстати, именно Ерофеев в 1941 году привел в осажденный Ленинград две первые баржи с мукой и зерном с Большой земли. Это случилось за пять суток до гибели "Титаника" с Ладоги. А после трагедии он продолжал перевозку грузов, и впоследствии его стали называть "Непотопляемым капитаном".

Также в музее теперь можно увидеть большой макет баржи N 752 и фотографии тех, кто был на ней в тот роковой рейс.

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