На Кубани девять человек пострадали в ДТП с автобусом

Пассажирский автобус, перевозивший 46 студентов, рано утром 8 сентября попал в ДТП на трассе в 15 километрах от Кропоткина. Молодые люди ехали заказным рейсом на фестиваль "Таврида.АРТ", который начался 8 сентября в Крыму недалеко от Судака. Как сообщили в ГУ МВД по Краснодарскому краю, в результате столкновения с грузовиком автобус вылетел в кювет, пострадали по меньшей мере девять человек.

- Заказной автобус Setra со студентами, двигавшийся по маршруту Ставрополь-Судак, под управлением 56-летнего жителя Ставрополя, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с грузовым автомобилем Freightliner с полуприцепом. По предварительной версии, водитель автобуса не выдержал безопасный боковой интервал до транспорта, движущегося во встречном направлении, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В результате тяжелые травмы получил водитель автобуса, а еще трое студентов получили травмы средней и легкой степени тяжести. Все они доставлены в больницу Кропоткина. Пятерым пассажирам автобуса помощь оказали на месте. К счастью, в результате ДТП никто не погиб.

В ГУ МЧС по региону рассказали, что студенты до сих пор ждут подачи другого автобуса.

- Пассажиры автобуса на данный момент размещены в проходящем автобусе на месте. К месту происшествия направлен резервный автобус, который доставит людей к пункту назначения. Время ожидания 1,5 часа, - подчеркнули в ГУ МЧС.

Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства происшествия.