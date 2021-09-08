На Кубани девять человек пострадали в ДТП с автобусом

Новости

В Екатеринбурге эвакуировали жильцов дома, где произошел взрыв газа 10:21
Всем пострадавшим при взрыве газа в Ногинске окажут необходимую помощь 10:21
Минздрав: Из-за взрыва в Ногинске двум детям потребовалась медпомощь 10:02
Один из пострадавших при взрыве в Ногинске находится в реанимации 10:01
Жителей дома в Ногинске, пострадавшего от взрыва газа, разместят в детском саду 09:48
МЧС: Под завалами в Ногинске могут находиться 2 человека 09:46
Пользователи Telegram пожаловались на сбои в работе мессенджера 09:40
Первый Т-90М с "загоризонтным зрением" испытают на учениях 09:38
Мигранты устроили бунт в латвийском лагере 09:35
Погибших при взрыве газа в Ногинске нет 09:27
СМИ: CША помогли деньгами Киеву в операции против 33 россиян в Беларуси 09:20
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выехал в Ногинск 09:18
Движение транспорта в Ногинске ограничено из-за взрыва в доме 09:17
Число пострадавших при взрыве газа в Ногинске возросло до семи 09:16
В Хабаровске впервые провели операцию на мозге для лечения эпилепсии 09:15
Новый пешеходный маршрут появился в центре столицы 09:11
В ПФР разъяснили, как число детей влияет на срок выхода на пенсию 08:38
Погода в Москве: дождь и не выше плюс 17 08:10
СК и прокуратура начали проверку после взрыва в доме в Ногинске 08:00
Названа причина взрыва в доме в Подмосковье 07:52
Смолов признан лучшим игроком матча Россия - Мальта 07:49
В Подмосковье прогремел взрыв в жилом доме 07:44
Иностранцы смогут прилетать во Владивосток по электронной визе 07:42
Эксперт объяснил, в каких случаях не стоит гасить ипотеку раньше срока 07:34
Циклон принесет на Камчатку снег и заморозки 07:34
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Саяно-Шушенская ГЭС начала принимать туристов
Саяно-Шушенская ГЭС начала принимать туристов
Верховный суд разъяснил, когда можно безнаказанно уезжать с места ДТП
Верховный суд разъяснил, когда можно безнаказанно уезжать с места ДТП
Задайте вопрос председателю ЦИК Элле Памфиловой
Задайте вопрос председателю ЦИК Элле Памфиловой
08.09.2021 09:23
Рубрика: Происшествия

На Кубани девять человек пострадали в ДТП с автобусом

Текст: Михаил Сухарев (Краснодарский край)
Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю
Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю

Пассажирский автобус, перевозивший 46 студентов, рано утром 8 сентября попал в ДТП на трассе в 15 километрах от Кропоткина. Молодые люди ехали заказным рейсом на фестиваль "Таврида.АРТ", который начался 8 сентября в Крыму недалеко от Судака. Как сообщили в ГУ МВД по Краснодарскому краю, в результате столкновения с грузовиком автобус вылетел в кювет, пострадали по меньшей мере девять человек.

Фото: Пресс-служба МВД по Адыгее
Женщина и двое детей погибли в ДТП с шестью автомобилями в Адыгее

- Заказной автобус Setra со студентами, двигавшийся по маршруту Ставрополь-Судак, под управлением 56-летнего жителя Ставрополя, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с грузовым автомобилем Freightliner с полуприцепом. По предварительной версии, водитель автобуса не выдержал безопасный боковой интервал до транспорта, движущегося во встречном направлении, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В результате тяжелые травмы получил водитель автобуса, а еще трое студентов получили травмы средней и легкой степени тяжести. Все они доставлены в больницу Кропоткина. Пятерым пассажирам автобуса помощь оказали на месте. К счастью, в результате ДТП никто не погиб.

В ГУ МЧС по региону рассказали, что студенты до сих пор ждут подачи другого автобуса.

- Пассажиры автобуса на данный момент размещены в проходящем автобусе на месте. К месту происшествия направлен резервный автобус, который доставит людей к пункту назначения. Время ожидания 1,5 часа, - подчеркнули в ГУ МЧС.

Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства происшествия.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край СКФО Ставропольский край

Главное сегодня

СК и прокуратура начали проверку после взрыва в доме в Ногинске
Центр "Вектор": Штамм "дельта плюс" не получил распространения в России
СМИ: CША помогли деньгами Киеву в операции против 33 россиян в Беларуси
ПФР: Ошибки в документах могут быть причиной некорректно начисленной пенсии
Собянин: Новых ограничений из-за COVID-19 в Москве не планируется
Мошенники ввели в оборот понятие "единого лицевого счета"
Видео: Поезд снес с путей грузовик с лопастью ветрогенератора