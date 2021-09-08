На Кубани браконьер получил 2,5 года колонии за вылов 68 судаков

Судебная коллегия Краснодарского краевого суда усилила наказание 44-летнему мужчине, признанного виновным в незаконной добыче рыбы. Об этом сообщили в пресс-службе краевой судебной инстанции.

Из материалов дела стало известно, что в ноябре 2020 года фигурант незаконно выловил 68 особей судака на берегу "Ново-Чапаевского" гирла, тем самым причинив государству особо крупный ущерб на сумму 449 480 рублей. В ходе разбирательства мужчина полностью признал вину и частично (в размере пяти тысяч рублей) возместил причиненный ущерб. Приморско-Ахтарский суд назначил обвиняемому два года лишения свободы условно, однако прокурор обжаловал это решение.

"Рассмотрев материалы дела по апелляционному представлению, судебная коллегия не согласилась с решением суда первой инстанции, - сообщили в пресс-службе Краснодарского краевого суда. - Приняв во внимание тот факт, что подсудимый ранее был осужден и в ноябре 2020 года был условно-досрочно освобожден, апелляционная инстанция постановила признать его виновным в совершении инкриминируемого преступления и окончательно назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок два года и шесть месяцев в колонии строгого режима. Мужчина взят под стражу в зале суда".