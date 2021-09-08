В Ростове экс-полицейского осудили за взяточничество

Суд в Ростове-на-Дону признал бывшего начальника отделения полиции и его сообщника виновными в получении взятки и посредничестве в этом, сообщает пресс-служба областного СК.

В марте 2020 года силовик получил через 36-летнего местного жителя 550 тысяч рублей, взамен он обязался не привлекать дарителя к уголовной ответственности. Кроме того, этот посредник единолично совершил мошенничество на 150 тысяч рублей.

Бывшему полицейскому назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, а его подельник получил два с половиной года условно.