На Урале запустили музыкальный лагерь с наставниками из Европы

В Екатеринбурге в очередной раз проходит Ural Music Camp - креативный лагерь для музыкантов. За неделю участники должны сочинить и отрепетировать одну-две песни для концерта и записи.

Новшество этого года в том, что сформированные на проекте коллективы создадут новую музыку под руководством опытных тьюторов из Германии, Нидерландов, Дании, Австрии и Испании. Учителя в это время находятся в немецком Мангейме и эту неделю живут по уральскому времени. Так лагерь растянулся на четыре тысячи километров.

На первый взгляд, обычная репетиция: в концертном зале ДК Железнодорожников играют барабанщики, но по углам и в центре расставлены камеры, которые в реальном времени передают происходящее на сцене на компьютер наставника из немецкого Мангейма. Сам преподаватель тут как тут - на большом экране возвышается над музыкантами и комментирует их игру. В этих декорациях он напоминает кукловода… Но нет. Как говорит российский коуч Роман Алексеевин, задача наставников - не мешать и уж точно не вмешиваться, а помочь закончить материал вовремя к концерту.

С 4 по 10 сентября музыканты, как они сами выражаются, оккупировали весь ДК. В этом году организаторам прислали 300 заявок на участие, из них отобрали 50 самых интересных из 25 городов России и Казахстана. В субботу ребята впервые увиделись в живую и к вечеру создали новые коллективы из исполнителей разных жанров и направлений, а на следующий день уже представили первые треки. Десятого сентября пройдет итоговый концерт.

- Все выпускники объединены едиными ценностями, они понимают, как создавать авторскую музыку, - говорит руководитель проекта Наталия Шмелькова.

Идея лагеря в том, что те знакомства, которые заведут участники, останутся с ними и после итогового концерта. Для российских музыкантов это отличный шанс заявить о себе в Европе, причем для этого никуда не нужно переезжать - созданию музыки расстояния не страшны.

Кроме того, в России нет вузов для музыкальных менеджеров, рок и поп-артистов, а лагерь дает возможность пообщаться с людьми, получившими узкоспециализированное образование.