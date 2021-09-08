На Урале запустили музыкальный лагерь с наставниками из Европы

Новости

В Екатеринбурге эвакуировали жильцов дома, где произошел взрыв газа 10:21
Всем пострадавшим при взрыве газа в Ногинске окажут необходимую помощь 10:21
Минздрав: Из-за взрыва в Ногинске двум детям потребовалась медпомощь 10:02
Один из пострадавших при взрыве в Ногинске находится в реанимации 10:01
Жителей дома в Ногинске, пострадавшего от взрыва газа, разместят в детском саду 09:48
МЧС: Под завалами в Ногинске могут находиться 2 человека 09:46
Пользователи Telegram пожаловались на сбои в работе мессенджера 09:40
Первый Т-90М с "загоризонтным зрением" испытают на учениях 09:38
Мигранты устроили бунт в латвийском лагере 09:35
Погибших при взрыве газа в Ногинске нет 09:27
СМИ: CША помогли деньгами Киеву в операции против 33 россиян в Беларуси 09:20
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выехал в Ногинск 09:18
Движение транспорта в Ногинске ограничено из-за взрыва в доме 09:17
Число пострадавших при взрыве газа в Ногинске возросло до семи 09:16
В Хабаровске впервые провели операцию на мозге для лечения эпилепсии 09:15
Новый пешеходный маршрут появился в центре столицы 09:11
В ПФР разъяснили, как число детей влияет на срок выхода на пенсию 08:38
Погода в Москве: дождь и не выше плюс 17 08:10
СК и прокуратура начали проверку после взрыва в доме в Ногинске 08:00
Названа причина взрыва в доме в Подмосковье 07:52
Смолов признан лучшим игроком матча Россия - Мальта 07:49
В Подмосковье прогремел взрыв в жилом доме 07:44
Иностранцы смогут прилетать во Владивосток по электронной визе 07:42
Эксперт объяснил, в каких случаях не стоит гасить ипотеку раньше срока 07:34
Циклон принесет на Камчатку снег и заморозки 07:34
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Саяно-Шушенская ГЭС начала принимать туристов
Саяно-Шушенская ГЭС начала принимать туристов
Верховный суд разъяснил, когда можно безнаказанно уезжать с места ДТП
Верховный суд разъяснил, когда можно безнаказанно уезжать с места ДТП
Задайте вопрос председателю ЦИК Элле Памфиловой
Задайте вопрос председателю ЦИК Элле Памфиловой
08.09.2021 08:51
Рубрика: Культура

На Урале запустили музыкальный лагерь с наставниками из Европы

Текст: Юлия Мякишева
В Екатеринбурге в очередной раз проходит Ural Music Camp - креативный лагерь для музыкантов. За неделю участники должны сочинить и отрепетировать одну-две песни для концерта и записи.
Фото: Юлия Мякишева Фото: Юлия Мякишева
Фото: Юлия Мякишева

Новшество этого года в том, что сформированные на проекте коллективы создадут новую музыку под руководством опытных тьюторов из Германии, Нидерландов, Дании, Австрии и Испании. Учителя в это время находятся в немецком Мангейме и эту неделю живут по уральскому времени. Так лагерь растянулся на четыре тысячи километров.

Фото: iStock
В Свердловской области отменили фестиваль Ural Music Night и выпускные

На первый взгляд, обычная репетиция: в концертном зале ДК Железнодорожников играют барабанщики, но по углам и в центре расставлены камеры, которые в реальном времени передают происходящее на сцене на компьютер наставника из немецкого Мангейма. Сам преподаватель тут как тут - на большом экране возвышается над музыкантами и комментирует их игру. В этих декорациях он напоминает кукловода… Но нет. Как говорит российский коуч Роман Алексеевин, задача наставников - не мешать и уж точно не вмешиваться, а помочь закончить материал вовремя к концерту.

С 4 по 10 сентября музыканты, как они сами выражаются, оккупировали весь ДК. В этом году организаторам прислали 300 заявок на участие, из них отобрали 50 самых интересных из 25 городов России и Казахстана. В субботу ребята впервые увиделись в живую и к вечеру создали новые коллективы из исполнителей разных жанров и направлений, а на следующий день уже представили первые треки. Десятого сентября пройдет итоговый концерт.

- Все выпускники объединены едиными ценностями, они понимают, как создавать авторскую музыку, - говорит руководитель проекта Наталия Шмелькова.

Идея лагеря в том, что те знакомства, которые заведут участники, останутся с ними и после итогового концерта. Для российских музыкантов это отличный шанс заявить о себе в Европе, причем для этого никуда не нужно переезжать - созданию музыки расстояния не страшны.

Кроме того, в России нет вузов для музыкальных менеджеров, рок и поп-артистов, а лагерь дает возможность пообщаться с людьми, получившими узкоспециализированное образование.

В регионах Культура Музыка Поп-музыка Культура Музыка Рок Культура Культурный обмен Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург

Главное сегодня

СК и прокуратура начали проверку после взрыва в доме в Ногинске
Центр "Вектор": Штамм "дельта плюс" не получил распространения в России
СМИ: CША помогли деньгами Киеву в операции против 33 россиян в Беларуси
ПФР: Ошибки в документах могут быть причиной некорректно начисленной пенсии
Собянин: Новых ограничений из-за COVID-19 в Москве не планируется
Как готовят к полету в космос героев российского фильма "Вызов"
10 важных вопросов о "Пушкинской карте"