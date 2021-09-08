В Екатеринбурге охранник устроил стрельбу в подъезде

Правоохранительные органы расследуют инцидент со стрельбой в подъезде дома на проспекте Седова в Екатеринбурге.

Как сообщил пресс-секретарь Следственного комитета Свердловской области Александр Шульга, днем третьего сентября нетрезвый сотрудник частного охранного предприятия сделал несколько выстрелов из ружья в опасной близости от своих соседей - мужчины, его подруги и сына-инвалида.

Кровопролития удалось избежать только благодаря сопротивлению со стороны хозяина квартиры и подоспевшего на помощь очевидца.

Возбуждено уголовное дело по ст.119 УК РФ (угроза убийством) и ст.105 УК РФ (покушение на убийство). Фигуранта, в частности, проверят на вменяемость. Расследование находится на контроле главы СК Александра Бастрыкина.