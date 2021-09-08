Войска ЦВО впервые получили бронеавтомобили "Тайфуненок"

Первые восемь новейших бронеавтомобилей КамАЗ-53949 "Тайфуненок" поступили в подразделения общевойсковых армий Центрального военного округа в Новосибирской и Самарской областях.

Машины предназначены для перевозки личного состава и грузов, а также могут выступать щитом: кузов способен защитить военнослужащих от бронебойных пуль патрона калибра 7,62 мм и осколков артиллерийских снарядов.

Внутри броневого корпуса - десять сидений для экипажа и десанта: четыре кресла (в том числе - командирское и водительское) располагаются лицом вперед по ходу движения, остальные шесть установлены в кормовом десантном отделении вдоль бортов, рассказали в пресс-службе ЦВО.

Броневик поставлен на шасси с колесной формулой 4х4 и оснащен коробкой-автоматом. При снаряженной массе почти в 14 тонн автомобиль может разогнаться до сотни километров в час, имея запас хода в 800-850 километров.