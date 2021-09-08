Постановление правительства Ростовской области от 6 сентября 2021 года № 711 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Ростовской области на 2022 год"

В соответствии с Областным законом от 07.12.1998 № 17-ЗС "О прожиточном минимуме в Ростовской области" Правительство Ростовской области постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в Ростовской области на 2022 год в расчете на душу населения - 11 329 рублей, для трудоспособного населения - 12 349 рублей, пенсионеров - 9 743 рубля, детей - 11 933 рубля.

2. В целях установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи", применяется величина прожиточного минимума для пенсионеров, указанная в пункте 1 настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 г.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Ростовской области Бондарева С.Б.

Губернатор Ростовской области В.Ю.Голубев







