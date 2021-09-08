Соглашение о разминировании в СНГ внесено на ратификацию в Госдуму

Президент РФ Владимир Путин внес в Государственную Думу законопроект о ратификации соглашения стран СНГ о создании совместного инженерного подразделения гуманитарного разминирования вооруженных сил государств - участников Содружества Независимых Государств.

Соглашение подписано в Москве 18 декабря 2020 года. Согласно документу, совместное подразделение будет заниматься технической разведкой минных полей и районов, где ранее проводились боевые действия, на наличие взрывоопасных предметов (ВОП), а также очисткой акваторий от мин.

Подразделение будет работать без применения оружия, взрывчатые вещества и средства взрывания ВОП могут использовать только инженерные войска принимающей стороны.

Соглашение заключается на неопределенный срок и открыто для присоединения любой страны СНГ после его вступления в силу.