Постановление губернатора Ставропольского края от 6 сентября 2021 года № 371 "О внесении изменений в подпункты 2.1.1 и 2.1.2 постановления Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 "О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края"

Постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 "О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края" (в редакции постановления Губернатора Ставропольского края от 10 июня 2020 г. № 245 с изменениями, внесенными постановлениями Губернатора Ставропольского края от 18 июня 2020 г. № 251, от 26 июня 2020 г. № 269, от 09 июля 2020 г. № 286, от 21 июля 2020 г. № 298, от 30 июля 2020 г. № 317, от 31 июля 2020 г. № 319, от 06 августа 2020 г. № 326, от 20 августа 2020 г. № 349, от 24 августа 2020 г. № 356, от 31 августа 2020 г. № 367, от 02 сентября 2020 г. № 374, от 15 октября 2020 г. № 432, от 23 октября 2020 г. № 442, от 30 октября 2020 г. № 452, от 03 ноября 2020 г. № 458, от 12 ноября 2020 г. № 474, от 26 ноября 2020 г. № 490, от 08 декабря 2020 г. № 522, от 11 декабря 2020 г. № 532, от 06 января 2021 г. № 1, от 15 января 2021 г. № 8, от 29 января 2021 г. № 24, от 04 февраля 2021 г. № 30, от 12 февраля 2021 г. № 61, от 02 марта 2021 г. № 86, от 02 марта 2021 г. № 87, от 02 марта 2021 г. № 88, от 03 марта 2021 г. № 90, от 03 марта 2021 г. № 91, от 15 апреля 2021 г. № 170, от 29 апреля 2021 г. № 186, от 21 мая 2021 г. № 208, от 28 мая 2021 г. № 230, от 22 июня 2021 г. № 262, от 28 июля 2021 г. № 309, от 02 августа 2021 г. № 315 и от 01 сентября 2021 г. № 358) следующие изменения:

1.1. Подпункт 2.1.1 изложить в следующей редакции:

"2.1.1. Официальных физкультурных и спортивных мероприятий, проводимых в соответствии с Регламентом по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденным Министерством спорта Российской Федерации и Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 31 июля 2020 года:

2.1.1.1. При условии проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий с участием зрителей на спортивных сооружениях, оснащенных трибунами, - с обеспечением заполняемости трибун не более чем на 50 процентов от проектной мощности спортивного сооружения, но не превышающей 500 человек, а также при обеспечении прохождения зрителями процедуры регистрации, предусмотренной подпунктом 21.2 настоящего постановления, и соблюдения требований, предусмотренных подпунктами 6.1 и 6.2 настоящего постановления.

2.1.1.2. При условии проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий с участием зрителей на спортивных сооружениях, не оснащенных трибунами, - с обеспечением заполняемости места проведения официального физкультурного или спортивного мероприятия не более 50 процентов от общей вместимости места проведения официального физкультурного или спортивного мероприятия, но не превышающей 500 человек, а также при обеспечении прохождения зрителями процедуры регистрации, предусмотренной подпунктом 21.2 настоящего постановления, и соблюдения требований, предусмотренных подпунктами 6.1 и 6.2 настоящего постановления.

2.1.1.3. При условии проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий с участием зрителей вне спортивных сооружений - при обеспечении соблюдения требований, предусмотренных подпунктами 6.1 и 6.2 настоящего постановления.".

1.2. Подпункт 21.2 дополнить абзацем следующего содержания:

"спортивных сооружений при проведении официальных физкультурных и спортивных мероприятий, указанных в подпунктах 2.1.1.1 и 2.1.1.2 настоящего постановления.".

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Ставропольского края Дубровина С.В. и заместителя председателя Правительства Ставропольского края Коваленко Ю.М.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края В.В.Владимиров







