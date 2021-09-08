Сверхдоходами выигравших от роста цен поделятся с теми, кто от него проиграл

Российские экспортеры сырья должны делиться с государством своими сверхдоходами от нынешних высоких мировых цен, считают в минфине. На эти деньги государство обеспечит поддержку людей, наиболее пострадавших от инфляции.

Об этом заявил на Московском финансовом форуме министр финансов Антон Силуанов. "Те экспортеры, которые получили сегодня дополнительные доходы от повышения цен, они должны поделиться. Они должны поделиться, и эти деньги нам нужно направить на поддержку граждан: в первую очередь тех людей, которые страдают от инфляции", - подчеркнул министр финансов.

Он уточнил, что по сути этот процесс уже пошел: из дополнительных доходов бюджета были профинансированы на 700 млрд рублей дополнительные выплаты, которые в августе - сентябре по поручению президента Владимира Путина получили родители школьников, пенсионеры и военнослужащие. "Это деньги с дополнительных доходов, которые получили в том числе благодаря возросшим ценам на мировом рынке. Но еще раз повторюсь: для нас очень важно, чтобы мировая ситуация не влияла на тех людей, которые сегодня не имеют больших возможностей осуществлять высокие траты, нам нужно будет помогать им", - сказал Силуанов.

Вопрос о сверхприбылях российских экспортеров власти начали поднимать еще весной. В мае первый вице-премьер Андрей Белоусов заявлял о том, что доходы российских металлургов за 2020 год увеличились в разы. По его тогдашней оценке, они получили 100 млрд рублей сверхприбыли и должны вернуть эти деньги в бюджет. В итоге правительство ввело с 1 августа и до конца года пошлины на экспорт черных и цветных металлов.

"Мне кажется, это абсолютно справедливо. Хочу несколько цифр назвать, у нас изъятие природной ренты у нефтяников составляет 70-80%, у металлургов - черной и цветной металлургии - от 1% до 6%. Безусловно, речи нет о том, чтобы уравнять эти уровни изъятия", - пояснил Силуанов. По его мнению, допдоходы металлургов от изменения цен на мировых рынках, могли бы быть использованы для реализации новых задач и стратегических инициатив. "Куда тратят металлурги те дополнительные доходы, которые получают? На дивиденды. А мы говорим о том, чтобы эти деньги работали в экономике", - указал Силуанов.

Поскольку нынешняя волна инфляции вызвана внешними факторами (в основном политикой "печатного" станка ФРС США для борьбы с последствиями коронакризиса. - "РГ"), реакцией властей на нее должна быть и есть поддержка граждан, заявил на форуме помощник президента Максим Орешкин. "Яркий пример. Если у нас разогнан внутренний спрос, у нас курс [рубля] начинает ослабевать. А у нас за последний год рубль укрепился, у нас в первую очередь начинают дорожать не товары, которые на мировых рынках торгуются, а товары и услуги, которые только внутри страны обращаются. Поэтому с точки зрения того, что делать, и того, что делается, как раз реакция на внешнюю инфляцию - это поддержка граждан", - уверен Орешкин.

Естественно, что выплаты определенным категориям граждан не просто инструмент соцподдержки, но и один из методов стимулирования экономики. "Мы рассчитываем, что выплаты дадут дополнительный всплеск спроса. И мы видим, что структура этого спроса потребительского меняется. Больше денег поступает на внутренний рынок. Потребляются отечественные товары", - сказал на форуме глава минэкономразвития Максим Решетников.

О чем еще говорили на Московском финансовом форуме

- Миру может понадобиться глобальная налоговая служба. Введение глобальных налогов - такого, как наднациональный цифровой налог, - ставит вопрос и о наднациональном налоговом администрировании, считает глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров.

- Несмотря на позитивные показатели в ряде экономик, включая российскую, глобальный экономический кризис из-за пандемии не закончен. Его ключевая особенность - в нестандартности. В отличие от традиционных циклических экономических кризисов он не носит очищающего характера, уверен глава Счетной палаты Алексей Кудрин

- Сбор биометрических данных при открытии банковского счета может стать обязательным для мигрантов. Такое предложение сделал глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он уточнил, что это поможет бороться с несанкционированным списанием денег со счетов других клиентов: сейчас это целый нелегальный бизнес.

- Россия предложила Швейцарии пересмотреть соглашение о двойном налогообложении, сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов. Швейцарская сторона готова вступить в переговоры, они состоятся в октябре. Это часть кампании по пересмотру Россией соглашений с традиционными мировыми "налоговыми гаванями". До этого соглашения были пересмотрены с Кипром, Мальтой и Люксембургом, с Нидерландами соглашение разорвано.

- Минфин имеет очень большие планы по приватизации, но они в первую очередь касаются не "голубых фишек", а ненужных объектов госказны, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев. Речь в основном о полуразрушенных зданиях, заброшенных участках, брошенных промышленных объектах.