Сверхдоходами выигравших от роста цен поделятся с теми, кто от него проиграл

Об этом заявил на Московском финансовом форуме министр финансов Антон Силуанов. "Те экспортеры, которые получили сегодня дополнительные доходы от повышения цен, они должны поделиться. Они должны поделиться, и эти деньги нам нужно направить на поддержку граждан: в первую очередь тех людей, которые страдают от инфляции", - подчеркнул министр финансов.
Он уточнил, что по сути этот процесс уже пошел: из дополнительных доходов бюджета были профинансированы на 700 млрд рублей дополнительные выплаты, которые в августе - сентябре по поручению президента Владимира Путина получили родители школьников, пенсионеры и военнослужащие. "Это деньги с дополнительных доходов, которые получили в том числе благодаря возросшим ценам на мировом рынке. Но еще раз повторюсь: для нас очень важно, чтобы мировая ситуация не влияла на тех людей, которые сегодня не имеют больших возможностей осуществлять высокие траты, нам нужно будет помогать им", - сказал Силуанов.
Вопрос о сверхприбылях российских экспортеров власти начали поднимать еще весной. В мае первый вице-премьер Андрей Белоусов заявлял о том, что доходы российских металлургов за 2020 год увеличились в разы. По его тогдашней оценке, они получили 100 млрд рублей сверхприбыли и должны вернуть эти деньги в бюджет. В итоге правительство ввело с 1 августа и до конца года пошлины на экспорт черных и цветных металлов.
"Мне кажется, это абсолютно справедливо. Хочу несколько цифр назвать, у нас изъятие природной ренты у нефтяников составляет 70-80%, у металлургов - черной и цветной металлургии - от 1% до 6%. Безусловно, речи нет о том, чтобы уравнять эти уровни изъятия", - пояснил Силуанов. По его мнению, допдоходы металлургов от изменения цен на мировых рынках, могли бы быть использованы для реализации новых задач и стратегических инициатив. "Куда тратят металлурги те дополнительные доходы, которые получают? На дивиденды. А мы говорим о том, чтобы эти деньги работали в экономике", - указал Силуанов.
Поскольку нынешняя волна инфляции вызвана внешними факторами (в основном политикой "печатного" станка ФРС США для борьбы с последствиями коронакризиса. - "РГ"), реакцией властей на нее должна быть и есть поддержка граждан, заявил на форуме помощник президента Максим Орешкин. "Яркий пример. Если у нас разогнан внутренний спрос, у нас курс [рубля] начинает ослабевать. А у нас за последний год рубль укрепился, у нас в первую очередь начинают дорожать не товары, которые на мировых рынках торгуются, а товары и услуги, которые только внутри страны обращаются. Поэтому с точки зрения того, что делать, и того, что делается, как раз реакция на внешнюю инфляцию - это поддержка граждан", - уверен Орешкин.
Естественно, что выплаты определенным категориям граждан не просто инструмент соцподдержки, но и один из методов стимулирования экономики. "Мы рассчитываем, что выплаты дадут дополнительный всплеск спроса. И мы видим, что структура этого спроса потребительского меняется. Больше денег поступает на внутренний рынок. Потребляются отечественные товары", - сказал на форуме глава минэкономразвития Максим Решетников.
- Миру может понадобиться глобальная налоговая служба. Введение глобальных налогов - такого, как наднациональный цифровой налог, - ставит вопрос и о наднациональном налоговом администрировании, считает глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров.
- Несмотря на позитивные показатели в ряде экономик, включая российскую, глобальный экономический кризис из-за пандемии не закончен. Его ключевая особенность - в нестандартности. В отличие от традиционных циклических экономических кризисов он не носит очищающего характера, уверен глава Счетной палаты Алексей Кудрин
- Сбор биометрических данных при открытии банковского счета может стать обязательным для мигрантов. Такое предложение сделал глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он уточнил, что это поможет бороться с несанкционированным списанием денег со счетов других клиентов: сейчас это целый нелегальный бизнес.
- Россия предложила Швейцарии пересмотреть соглашение о двойном налогообложении, сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов. Швейцарская сторона готова вступить в переговоры, они состоятся в октябре. Это часть кампании по пересмотру Россией соглашений с традиционными мировыми "налоговыми гаванями". До этого соглашения были пересмотрены с Кипром, Мальтой и Люксембургом, с Нидерландами соглашение разорвано.
- Минфин имеет очень большие планы по приватизации, но они в первую очередь касаются не "голубых фишек", а ненужных объектов госказны, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев. Речь в основном о полуразрушенных зданиях, заброшенных участках, брошенных промышленных объектах.
Как Москва боролась с коронакризисом
Он уточнил, что оптимальные решения городским властям приходилось искать в сложных условиях. С одной стороны, медики, которые умеют бороться с инфекциями и предлагают исключить контакты людей и закрыть практически все сферы экономики, чтобы бороться с пандемией. С другой стороны - финансисты, которые настаивают на том, что экономика должна продолжать свободно работать. Нужно было слышать все стороны, учитывать возможности и экономики, и системы здравоохранения и вводить меры точечно.
Судя по всему, такая методика сработала. Москве удалось не допустить коллапса службы здоровья и в то же время сохранить экономические показатели, рабочие места, уровень зарплат и т. д. Даже объем инвестиций в основной капитал в столице увеличился в этом году почти на 20% по сравнению с 2019 годом. В прошлом году было падение, но незначительное - на уровне 1%. Добиться этого городу удалось за счет того, что он предлагает инвесторам перспективные проекты.
"Я не согласен с тем, что компании не готовы инвестировать - вопрос, куда инвестировать? - подчеркнул Собянин. - Нужны проекты, в которые интересно инвестировать, и тогда компании с удовольствием в них заходят. Недавно мы реализовали один из проектов комплексного освоения промзон. Начинали торги с минимальной суммы, думая, что инвесторы скорее всего не придут, поскольку 80% в проекте - общественная застройка и производственные помещения. А пришло около двух тысяч инвесторов, цена поднялась в 80 раз".
Многое зависит от того, как упаковать и предложить продукт, чтобы он был интересен инвесторам, добавил мэр. По его словам, важно и то, что экономика стремительно меняется - на первое место выходит сфера услуг, она привлекает основные инвестиции. Но для высокой доли услуг нужна высокая концентрация населения, поэтому инвестиции в больших городах не прекращаются. В связи с этим встают вопросы укрупнения регионов, роста концентрации населения, развития больших городов.