Постановление администрации Тамбовской области от 6 сентября 2021 года № 675 "Об установлении величины прожиточного минимума в целом по Тамбовской области на 2022 год на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения"

В соответствии с пунктом 3 статьи 4 Федерального закона от 24.10.1997 № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" (в редакции от 29.12.2020) администрация области постановляет:

1. Установить по представлению управления социальной защиты и семейной политики области величину прожиточного минимума в целом по Тамбовской области на 2022 год в расчете на душу населения - 10630 рублей, для трудоспособного населения - 11587 рублей, пенсионеров - 9631 рубль, детей - 10353 рубля.

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2022.

3. Опубликовать настоящее постановление на Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания "Тамбовская жизнь" (www.tamlife.ru).

Глава администрации области А.В.Никитин







