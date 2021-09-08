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08.09.2021 02:45
Рубрика: В мире

Трем мексиканским рыбакам удалось спастись после 27 дней дрейфа в океане

Трое рыбаков 28, 30 и 50 лет из мексиканского штата Чьяпас 27 дней дрейфовали в океане. Об этом сообщает издание Milenio, которому удалось пообщаться с выжившими.

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Мужчины вышли на работу 10 августа. Сильный ветер унес их лодку в океан. По радио рыбаки попросили помощи у владельца лодки, однако погода помешала их поискам, пишет РИА Новости.

У мужчин закончилось топливо и пропала радиосвязь. Дрейфуя в Тихом океане, они пили дождевую воду, питались черепахами и сырой рыбой. На 27-й день рыбаки заметили на горизонте скалу, к которой пришлось грести руками. Они смогли выбраться на берег неподалеку от города Салина-Крус (штат Оахака) в 300 километрах от того места, откуда вышли в море.

Врачи диагностировали у мужчин солнечные ожоги и обезвоживание. Несмотря на благополучный исход, двое рыбаков решили сменить профессию.

В мире Северная и Центральная Америка Мексика

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