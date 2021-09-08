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Умерла актриса Лидия Норок

Новости
    08.09.2021, 06:56
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

Советская, молдавская актриса Лидия Норок-Пынзару умерла 7 сентября на 79-м году жизни. Об этом сообщает ресурс Moldovenii.

"Лети на небо, дорогая наша Лидия. С глубокой скорбью мы сообщаем о смерти Лидии Норок-Пынзару. Нам трудно подобрать правильные слова сейчас, когда мы узнали, что всеми любимое существо навсегда покинуло нас. Она была особенной и как человек, и как артистка. Женщина красивая лицом и душой, жившая искусством", - сказано в некрологе.

Лидия Норок родилась 4 декабря 1942 года в селе Устье Глодянского района. В 1946-м ее семья переехала в Бельцы. Уже в школе учителя заметили актерский талант Лидии, поэтому сразу после окончания учебы в 1959 году она пришла работать в Бельцкий музыкально-драматический театр имени Александри. Свою первую роль сыграла в 17 лет - в "Жертве".

Там же, в театре, актриса познакомилась со своим будущим супругом, актером и режиссером Анатолием Пынзару (умер 12 августа 2007-го).

В 1981-м Лидии Норок-Пынзару было присвоено звание заслуженной артистки МССР.

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