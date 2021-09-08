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08.09.2021 21:07
Рубрика: В мире

В доме вице-мэра округа в штате Нью-Йорк обнаружен арсенал оружия

Текст: Максим Макарычев

Заместителю мэра одного из округов штата Нью-Йорк предъявлены обвинения прокуратуры штата и федерального правительства после того, как у него был обнаружен тайник с незарегистрированным огнестрельным оружием, поддельными значками ФБР и других силовых ведомств.

Брайан Дауни, заместитель мэра Эйрмонта в округе Рокленд, был арестован в своем доме за покупку глушителя к огнестрельному оружию через интернет, сообщает The New York Post. По словам окружного прокурора округа Рокленд Том Уолша, агенты министерства внутренней безопасности сообщили прокурорам о доставке в дом вице-мэра незаконного устройства. "Сегодняшний арест человека, которому общественность доверила служить своей общине, - печальный день для нашего округа", - говорится в заявлении Уолша.

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Во время обыска дома Дауни следователи обнаружили более десятка единиц не зарегистрированного огнестрельного оружия, закрепленного на стене в помещении, которое агенты назвали "оружейной комнатой", включая переделанную короткоствольную винтовку и самодельный обрез. Дауни признал, что ему, по медицинским показаниям, было запрещено владеть оружием, но, по его словам, он собирал свой арсенал, потому что считал себя "офицером по поддержанию мира". В ходе обыска следователи обнаружили сейф, в котором внутри коробки находилось более 10 фальшивых федеральных значков с именем и фотографией заместителя мэра, в том числе с символикой ФБР, Управления по борьбе с наркотиками и Управления тюрем. Дауни было предъявлено обвинение в хранении 10 или более видов незарегистрированного огнестрельного оружия, 16 штурмовых орудий и 13 глушителей.

По данным Journal News, Дауни, заместитель инспектора по строительству в Рамапо и по совместительству судебный исполнитель, был впервые избран вице-мэром округа в 2019 году . Если его признают виновным в совершении тяжкого преступления, он будет вынужден покинуть офис и отправиться отбывать длительный срок заключения. Как сообщает Washington Post, во вторник Дауни до суда был освобожден под залог в размере 250 тысяч долларов.

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