В Греции 10 центров вакцинации подозревают в выдаче поддельных сертификатов

Национальное агентство по прозрачности Греции (НАП) проводит проверки в 10 центрах вакцинации от COVID-19. Об этом в эфире телеканала ERT заявил глава НАП Ангелос Бинис.

Расследование началось после скандала в центре здоровья в Кардице (Центральная Греция), где были выявлены десятки случаев выдачи поддельных сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции.

Глава агентства подчеркнул, что в проверяемых учреждениях "есть начальные признаки мошеннических схем". Среди них он назвал регистрации вакцинаций в ночное время и резкие колебания ежедневного количества прививок.

Что касается центра здоровья в Кардице, Бинис отметил, что расследование в отношении 33 человек, получивших поддельные свидетельства о вакцинации, продолжается. Он также пригрозил всем должностным лицам, участвующим в таких мошеннических схемах "серьезными санкциями".