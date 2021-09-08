В МЧС РФ выразили соболезнования в связи с гибелью Евгения Зиничева

На официальном сайте МЧС России опубликованы соболезнования по поводу трагической гибели 55-летнего главы ведомства Евгения Зиничева.

"Евгений Зиничев трагически погиб при исполнении служебных обязанностей - в Норильске во время проведения межведомственных учений по защите Арктической зоны", - говорится в некрологе.

Отмечается, что коллектив МЧС России выражает глубокие соболезнования семье и близким Евгения Николаевича. "Его уход - тяжелейшая невосполнимая утрата для государства и ведомства. Он был настоящим Человеком с большой буквы. Настоящий офицер, отдавший служению Отечеству все свои знания, опыт и жизнь", - говорится в сообщении МЧС России.

"Евгений Николаевич был настоящим главой семьи и ее защитником. Воспитал сына и с любовью растил внука и двух внучек", - следует из заявления.