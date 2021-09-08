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08.09.2021 11:15
Рубрика: Общество

В Севастополе разработана программа для обучения сирийцев русскому языку

Текст: Елена Кухтенкова
В Севастопольском госуниверситете разработали программу обучения русскому языку сирийских школьников и педагогов, сообщает сайт вуза. Помощью в овладении лексикой и грамматикой "великого и могучего" и его преподавании взрослым и детям займутся, в том числе, и студенты.

Новая методика преподавания рассчитана на особенности восприятия русского носителями арабского языка.

Фото: iStock
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К слову, среди взрослых сирийцев особый интерес к русскому языку проявляют предприниматели, ведущие бизнес с россиянами, супруги россиян и, конечно, преподаватели-русисты.

Директор гуманитарно-педагогического института СевГУ Ирина Авдеева подчеркнула, что, по замыслу организаторов, начнет работать дистанционная русская школа и для детей, и для взрослых людей, и для профессиональных педагогов.

В Сирии восстанавливается образовательная система, в частности, для тех, кто знает язык, - курсы повышения квалификации.

Справка "РГ":

Русский язык преподают более чем в пятидесяти школах Сирии, школьники изучают его как второй иностранный. Около сорока процентов преподавателей русского языка в Сирии - выходцы из России. Но по-прежнему педагоги, живущие в стране, не могут удовлетворить возросший спрос. Российский центр науки и культуры в Сирии восстановил курсы русского языка. На курсах занимаются дети от смешанных браков, которые повышают уровень чтения и письма. Однако, как сообщает "Русский мир", в данный момент занятия ведут русские жены сирийцев, сменившие основной вид деятельности.

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