Дания обяжет мигрантов работать для сохранения социальных пособий

Власти Дании намерены обязать некоторые категории мигрантов работать для сохранения себе социальных пособий.

Как заявил премьер-министр страны Метте Фредериксен, нововведение коснётся в первую очередь женщин из Африки и стран Ближнего востока. Им придётся работать 37 часов в неделю. В случае отказа им прекращается выплата пособий.

Власти Дании считают несправедливым то, что мигранты, прожив в стране 3-4 года, не выучивают язык, не работают, и фактически паразитируют на бюджетные деньги. Премьер подчеркнул, что на протяжении многих лет государство кормило таких людей, не требуя от них ничего взамен. И это породило недовольство среди датчан. Фредерексен считает, что обязательная работа каждый день поможет мигрантам лучше и быстрее ассимилироваться.