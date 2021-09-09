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09.09.2021 17:23
Рубрика: Экономика

Евгений Нифантьев: Малые и средние предприятия своей работой заслужили продление моратория на проверки

Текст: Анна Полтавцева
Фото: Галина Бродская Фото: Галина Бродская
Фото: Галина Бродская

Дополнительные проверки отвлекают малый и средний бизнес, у которого сегодня не самые простые времена, от основной деятельности, отметил руководитель сети социальных аптек, председатель Координационного совета Российской ассоциации аптечных сетей Евгений Нифантьев. Он сказал: "Большинство предприятий малого и среднего бизнеса не нуждаются в дополнительных проверках. При сегодняшнем уровне администрирования со стороны Федеральной налоговой службы практически любое нарушение можно отслеживать в зачатке. Существуют автоматизированные системы контроля, многие вопросы возможно решать камеральными проверками, то есть невыездными".

Фото: iStock
Мишустин продлил на 2022 год мораторий на плановые проверки малого бизнеса

За время пандемии при действии моратория на проверки не наблюдалось какого-то всплеска нарушений. Это, по мнению Нифантьева, говорит о том, что на сегодняшний день основная масса предпринимателей ведут ответственный бизнес и по праву заслужили такую меру поддержки.

"Государство сделало огромный прорыв в том, чтобы администрировать ведение хозяйственной деятельности коммерческими предприятиями дистанционно. Следующий шаг - переходить к предупреждению нарушений", - отметил эксперт.

Член Палаты налоговых консультантов Наталья Шушлебина отметила, что продление моратория на проверки - справедливая мера, которая позволит бизнесу восстановиться после трудностей в работе, связанных с пандемией. По ее мнению, этот год даст возможность усовершенствовать механизмы проверок и сделать их для субъектов МСП максимально безболезненными.

Напомним, что президент продлил на 2022 год мораторий на плановые проверки предприятий малого и среднего бизнеса во всех отраслях экономики.

Экономика Бизнес

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