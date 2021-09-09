ФСБ внесла "Артподготовку" в список террористических организаций

ФСБ в четверг на своем сайте опубликовала обновленный единый федеральный список организаций, в том числе иностранных и международных, которые признаны в соответствии с законодательством РФ террористическими.

В обновленный список под номером 35 вошло террористическое сообщество, созданное Мальцевым В. В. из числа участников межрегионального общественного движения "Артподготовка".

Решение о признании организации террористической вынес 18 июня 2020 года второй Западный окружной военный суд. Спустя год, 7 июня 2021 года, оно вступило в силу.