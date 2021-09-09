Глава "Росатома" обозначил сроки пуска второго блока БелАЭС

Еще до конца текущего года энергетики в Островце смогут осуществить совместно с российскими специалистами физический пуск Второго блока белорусской АЭС. Его готовность уже составляет почти девяносто процентов, подтвердили 9 сентября специалисты "Росатома", ссылаясь на генерального директора корпорации Алексея Лихачева, который в четверг посетил первенец ядерной энергетики Беларуси.

Он подробно ознакомился с готовностью объектов пускового комплекса и провел рабочее совещание с участием заказчика и генерального подрядчика, на котором обсуждались текущие вопросы, связанные с реализацией проекта, передает БЕЛТА.

Оценивая динамику работы при возведении энергоблока, руководитель корпорации пояснил, что специалисты успешно "движутся к его завершению. Как и при строительстве Первого блока, мы наращиваем кооперацию и эффективность совместной работы", - уточнил он.

В ближайшее время, сказал Лихачев, подводя итоги посещения строительной площадки, завершается процесс "горячей" обкатки реакторной установки, главной целью которого является подтверждение готовности оборудования и систем энергоблока к этапу "Физический пуск". Затем, в первом полугодии 2022 года, предстоит его ввод в эксплуатацию.

Как уже информировал "СОЮЗ", для первой АЭС в Беларуси с двумя реакторами ВВЭР-1200 был выбран российский проект поколения 3+, который полностью соответствует международным нормам и рекомендациям Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по безопасности.

Кстати, не так давно белорусский лидер не исключил строительство второй атомной электростанции в республике. Лукашенко дал понять, что, если будет целесообразность, Минск построит и вторую АЭС, несмотря на критику Запада. "Надо будет - построим и вторую атомную станцию. В этом вся перспектива", - заявил президент РБ.