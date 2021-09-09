Группировку подлодок с "Калибрами" в Средиземноморье увеличили до пяти

В Средиземном море до пяти единиц довели группировку неатомных подводных лодок проекта 636.3 - носителей крылатых ракет "Калибр-ПЛ". ВМФ России сделал это впервые.

Эту информацию ТАСС сообщил источник в судостроительной отрасли. Он уточнил, что в составе эскадры находятся пять подлодок. Три субмарины представляют Черноморский флот, две - Тихоокеанский. Две подводные лодки совершают межфлотский переход из Балтийского моря на ТОФ, но возможно, что они задержатся в постоянном оперативном соединении Военно-морского флота РФ в Средиземном море.

Речь идет о лодках "Петропавловск-Камчатский" и "Волхов", вместе с ними в Средиземное море вошла субмарина "Краснодар", ее ремонтировали в России. Еще две подлодки Черноморского флота уже находятся в составе Средиземноморской эскадры.

Пять неатомных подводных лодок проекта 636.3 могут одним залпом поразить 20 целей крылатыми ракетами "Калибр-ПЛ".