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09.09.2021,  
09:22
Текст:  Светлана Цыганкова

Группировку подлодок с "Калибрами" в Средиземноморье увеличили до пяти

Фото: Адмиралтейские верфи Фото: Адмиралтейские верфи
Фото: Адмиралтейские верфи

В Средиземном море до пяти единиц довели группировку неатомных подводных лодок проекта 636.3 - носителей крылатых ракет "Калибр-ПЛ". ВМФ России сделал это впервые.

Фото: Пресс-служба Северного флота
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Эту информацию ТАСС сообщил источник в судостроительной отрасли. Он уточнил, что в составе эскадры находятся пять подлодок. Три субмарины представляют Черноморский флот, две - Тихоокеанский. Две подводные лодки совершают межфлотский переход из Балтийского моря на ТОФ, но возможно, что они задержатся в постоянном оперативном соединении Военно-морского флота РФ в Средиземном море.

Речь идет о лодках "Петропавловск-Камчатский" и "Волхов", вместе с ними в Средиземное море вошла субмарина "Краснодар", ее ремонтировали в России. Еще две подлодки Черноморского флота уже находятся в составе Средиземноморской эскадры.

Пять неатомных подводных лодок проекта 636.3 могут одним залпом поразить 20 целей крылатыми ракетами "Калибр-ПЛ".

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