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09.09.2021 18:01
Рубрика: Легковые авто

Hyundai открыл завод по производству двигателей в РФ. Он будет самым большим

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Hyundai. Фото: Пресс-служба Hyundai.
Фото: Пресс-служба Hyundai.

Компания Hyundai WIA Corporation открыла завод по выпуску двигателей для автомобилей Hyundai и Kia в Санкт-Петербурге. По выходу на полную мощность он станет самым большим производителем двигателей иностранного бренда в России.

Фото: Пресс-служба Toyota
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Начало массового производства продукции запланировано на начало октября этого года. В течение первого года работы ООО "Хёндэ Виа Рус" выпустит 240 тысяч единиц продукции, в дальнейшем по мере необходимости объёмы могут быть увеличены до 330 тысяч двигателей в год.

В 2021 году на новом заводе начнут выпуск двигателей внутреннего сгорания Gamma объёмом 1.6 литра, в конце 2022 года будет освоено производство двигателей семейства Nu объёмом 2.0 литра. Все они предназначены для установки на локализованные модели, такие как Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X.

В проект по созданию нового завода двигателей инвестировано 15.8 млрд рублей. Предприятие позволит обеспечить занятость более 500 человек.

Фото: Пресс-служба Hyundai.
#Hyundai