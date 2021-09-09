Hyundai открыл завод по производству двигателей в РФ. Он будет самым большим

Компания Hyundai WIA Corporation открыла завод по выпуску двигателей для автомобилей Hyundai и Kia в Санкт-Петербурге. По выходу на полную мощность он станет самым большим производителем двигателей иностранного бренда в России.

Начало массового производства продукции запланировано на начало октября этого года. В течение первого года работы ООО "Хёндэ Виа Рус" выпустит 240 тысяч единиц продукции, в дальнейшем по мере необходимости объёмы могут быть увеличены до 330 тысяч двигателей в год.

В 2021 году на новом заводе начнут выпуск двигателей внутреннего сгорания Gamma объёмом 1.6 литра, в конце 2022 года будет освоено производство двигателей семейства Nu объёмом 2.0 литра. Все они предназначены для установки на локализованные модели, такие как Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X.

В проект по созданию нового завода двигателей инвестировано 15.8 млрд рублей. Предприятие позволит обеспечить занятость более 500 человек.