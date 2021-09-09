Юбилейную Lada Vesta отправили на экспорт

Производство флагманской модели Lada стартовало в Ижевске осенью 2015 года, спустя шесть лет с конвейера завода сошла 600-тысячная Vesta.

Юбилейным автомобилем стал универсал SW Cross синего цвета в исполнении Black, оснащённый 106-сильным двигателем и 5-ступенчатой механической коробкой передач. Известно, что машина отправится в Республику Беларусь в дилерский центр в городе Гомель.

Напомним, старт продаж Lada Vesta Cross в версии Black состоялся в октябре 2020 года. Это исполнение отличают чёрные глянцевая крыша, корпуса зеркал заднего вида, 17-дюймовые колёсные диски, а также чёрная отделка потолка и сидений.

Lada Vesta Cross Black и Vesta SW Cross Black в настоящее время стоят от 966 900 и 1 030 900 рублей. Для моделей в этом исполнении кроме упомянутого силового агрегата доступны пары из 113-сильного мотора 1.6 литра и вариатора, а также двигателя 1.8 литра мощностью 122 л.с. и 5-ступенччатой МКП.